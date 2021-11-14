اليوم العالمي.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتعامل مع مرض السكري في الشتاء

يتم الاحتفال باليوم العالمي للسكري في 14 نوفمبر من كل عام لزيادة الوعي بهذه القضية الصحية العالمية المزمنة للكشف المبكر والوقاية منها ، ودعم مرضى السكري لإدارة الحالة بشكل فعال والوقاية من مضاعفاتها.

ووفقًا لمجلة الطب ، يتأثر جلوكوز الدم لدى مرضى السكر بشكل كبير بفصول السنة ، حيث ترتفع مستويات السكر في الشتاء وتنخفض خلال الصيف.

على الرغم من وجود احتمالية لارتفاع مستويات السكري خلال فصل الشتاء لدى الأفراد الأصحاء ومرضى السكر ، إلا أن هناك العديد من الطرق الفعالة التي يمكن أن تساعد في منع ارتفاع الجلوكوز والحفاظ على صحتك خلال الموسم.

طرق طبيعية لإدارة مرض السكري

1. ابق خالي من التوتر

يمكن أن تزيد المهرجانات خلال فصل الشتاء من إجهادك في بعض الأحيان، تقول إحدى الدراسات أن الاكتئاب مرتبط في كثير من الأحيان بموسم الشتاء ومع الاكتئاب ومرض السكري معًا ، فإن معدل النتائج السلبية مرتفع، كما ان فرط سكر الدم الناتج عن الإجهاد (ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم) يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات في مرضى السكر أو الوفيات لذلك ، ابتكر طرقًا للتخلص من التوتر عن طريق ممارسة اليوجا أو التأمل أو الحصول على مساعدة الخبراء.

2. احصل على لقاح الإنفلونزا

أظهرت إحدى الدراسات أن فيروس الأنفلونزا هو عدوى فيروسية شائعة وذاتية الحد ويمكن علاجها بالأدوية الموصوفة ، ومع ذلك ، عندما يصيب الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة أو موجودة مسبقًا مثل مرض السكري ، يمكن أن تصبح الأعراض شديدة وقد تؤدي إلى لمضاعفات قاتلة، هذا يجعل لقاحات الإنفلونزا أو التطعيم أمرًا مهمًا كل عام للوقاية من الأنفلونزا وتفاقم حالتك الحالية.

3. تجنب تخطي الوجبات

يعد تخطي الوجبات ، وخاصة وجبة الإفطار ، منتشرًا بشكل كبير بين الشباب ، مما يؤدي إلى تعرضهم لخطر السمنة والأمراض المزمنة مثل مرض السكري، بالنسبة لمرضى السكر ، يمكن أن يؤدي تخطي أي وجبة إلى حدوث خلل في مستويات الجلوكوز وقد يؤدي إلى تفاقم أعراضهم خلال فصل الشتاء ، وخوفًا من تناول المزيد من الطعام وزيادة مستويات السكر ، يحاول بعض مرضى السكر تخطي وجبات الطعام ، مما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع السكر لديهم بدلاً من إدارته، لذلك ، بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بالسكري أم لا ، تجنب تخطي الوجبات وبدلاً من ذلك ، تفضل تناول أجزاء صغيرة من الطعام كل ثلاث ساعات.