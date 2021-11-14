تايلور سويفت تحطم أرقام قياسية بألبومها الجديد Red

حطمت المغنية والممثلة الأمريكية تايلور سويفت، العديد من الأرقام القياسية على المنصات الرقمية بألبومها الجديد Red الذي تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

وطرحت تايلور سويفت، Red يوم الجمعة الماضي وحطم رقمين قياسيين على منصة سبوتيفاي، من بينها الأكثر استماعا للأعمال النسائية، حيث تم تشغيله أكثر من 90 مليون مرة خلال اليوم الأول.

وتمتد أغاني ألبوم تايلور سويفت على مدار ساعتين، وتم الاستماع إليه أكثر من 123 مليون مرة خلال يوم الجمعة، لشدة إعجاب الجمهور به.

أفلام تايلور سويفت

وعلى مستوى التمثيل تشهد الفترة المقبلة نشاطا فنيا كبيرا للمغنية الشابة تايلور سويفت، بعدما اختارها المخرج الأمريكي ديفيد أو راسل للعب دور البطولة إلى جانب كل من كريستيان بيل ورامي مالك في فيلمه الجديد مع شركة نيو ريجسني، بحسب موقع فاريتي.

وينضم لفريق تمثيل الفيلم أيضا مارجو روبي، وجون ديفيد واشنطن، وزوي سالدانا، وهو الأول للمخرج ديفيد أو راسل منذ آخر أفلامه Joy الذي قامت ببطولته جينيفر لورانس عام 2015.

وكتب المخرج المرشح للأوسكار عدة مرات عن أفلامه American Hustle و Silver Linings Playbook، سيناريو فيلمه الجديد الذي يخرجه أيضا، ومازالت تفاصيله طي الكتمان حتى الآن.

شهدت مرحلة انتشار وباء فيروس كورونا، نشاطا فنيا ملحوظا لتايلور سويفت التي أنتجت ألبومين لها، وشاركت في فيلم Cats.

حصدت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، جائزة جرامي لأفضل ألبوم هذا العام، وحققت رقما قياسيا بفوزها الجديد، ودخلت التاريخ كأول امرأة تفوز بنفس الجائزة ثلاثة مرات في تاريخ الموسيقى الغربية.

نالت تايلور سويفت جائزة جرامي أفضل ألبوم لعام 2021، في الحفل الذي أقيم بلوس أنجلوس في نسخته الـ63، عن أحدث ألبوماتها "فلكلور"، الذي تصدرت به قائمة المبيعات الأمريكية نهاية العام الماضي.

قدمت سويفت على المسرح خطابا قصيرا عقب إعلان فوزها بالجائزة، شكرت فيه صديقها الممثل البريطاني الصاعد جو ألوين، وصديقيها الممثل ريان رينولدز وزوجته بلاك ليفلي، بعدما سمحا لها بالإفصاح عن اسم طفلتهما الثالثة بيتي.

وانضمت المغنية الأمريكية تايلور سويفت مؤخرا إلى تطبيق تيك توك، وشاركت مقطع فيديو لها وهي تحرك شفاها مع أغنية، وتقوم بالعد التنازلي لجميع إصدارات ألبوماتها الأخيرة التي طرحتها في فترة جائحة كورونا.

وظهرت تايلور سويفت التي تبلغ من العمر 31 عاما في الفيديو بإطلالات مختلفة، واستطاعت خلال ساعات جميع حوالي مليون ونصف فولورز على حسابها بتطبيق تيك توك.