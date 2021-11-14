بالفورمال.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة فيفي عبده ، صورة جديدة عبر قصتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده،بإطلالة جذابة جريئة مرتدية بليزر باللون الأبيض، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” من إيطاليا.

وعبرت عن سعادتها بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الإنجليزية والإيطالية، وكتبت: "مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قائلة: "مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيه حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".