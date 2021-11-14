مافيش أحلى من الجواز.. بفستان زفاف دينا تخطف أنظار متابعيها

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" بإطلالة جذابة.



وظهرت دينا؛ بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان زفاف قصير مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأبيض الشفاف ذي الكرانيش، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع الماكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.



وعلقت دينا علي الصور قائلة "مافيش أحلى من #الجواز 👰‍♂️❤️🤵‍♂️" ونالت الصور اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



ويُعرض حاليا للنجمة دينا مسلسل "السيدة زينب" يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، ورانيا منصور، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبد الغفور، وحسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.