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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعرض فيلما تسجيليا عن مراحل الوصول للقاح المصري كوفي فاكس

كوفي فاكس
كوفي فاكس

استعرض الدكتور محمد احمد رئيس شعبة الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، والمسؤول عن الفريق البحثي للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا مراحل الوصول للقاح والعمل عليه منذ بدء ظهور فيروس كورونا وصولا للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري من خلال فيلم تسجيلي.

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التعليم العالي تعلن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري خلال الأيام القليلة القادمة

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وزير التعليم العالي يعلن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس.. اليوم

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كان هناك تحد كبير لإثبات العمل على قدرتنا على مواجهة الجائحة ، مضيفا : "أتوجه بالشكر لفريق العمل الذي اجتهد وعلى رأسهم الدكتور محمد أحمد ".

وأضاف " عبد الغفار" خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا، موضحا : " كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رحيما بنا وأكد على دعمه قائلا: عندي أمل وثقة في علمائنا في جميع المراكز والجامعات ويكفينا أننا نستمر في المحاولة والإصرار وأقدم كل ما يحتاجه العلماء من دعم مادي ومعنوي ".

شعبة الفيروسات بالمركز القومي للبحوث المركز القومى للبحوث كوفي فاكس التجارب السريرية للقاح المصري فيلم تسجيلي

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