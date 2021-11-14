في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

استطاعت الفنانة لبلبة أن تحفر اسمها في قلوب العديد من الجماهير، خاصةً بعد تقديمها لأدوار عديدة، تنوعت بين السينما والتليفزيون، إلا أن أكثر أعمالها نجاحًا كانت مع صديقها الزعيم عادل إمام، حيث قدمت معه مسيرة فنية حافلة بالنجاح، منها «عصابة حمادة وتوتو، عريس من جهة أمنية، حسن ومرقس، احترس من الخط، صاحب السعادة، ومأمون وشركاه»، وغيرها من الأعمال الناجحة.

مولد نينوتشكا

اسمها الحقيقي "نينوتشكا مانوك كوبليان"، ولدت في القاهرة من أسرة ذات أصول أرمينية في 14 نوفمبر عام 1946، عملت في الفن منذ طفولتها من خلال تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الدرامي والكوميدي.

هي ابنة عمة الفنانة فيروز والفنانة نيللي، وبدأت لبلبة بالعمل في مجال السينما ودرست الباليه الكلاسيكي وعملت بالغناء، ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل.



6 أفلام في طفولتها

عملت لبلبة في بطولة 6 أفلام وهي طفلة، أهمهم "حبيبتي سوسو" إخراج نيازي مصطفى، الذي اكتشفها، "البيت السعيد" إخراج حسين صدقي، "أربع بنات وضابط" إخراج أنور وجدي، استمرت مسيرتها الفنية حتى الآن وقامت ببطولة 85 فيلم أهمها "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، "جنة الشياطين" إخراج أسامة فوزي، "عصابة حماده وتوتو" إخراج محمد عبد العزيز، "احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف، "اسكندرية نيويور" و"الآخر" لـ يوسف شاهين، "حسن ومرقص" إخراج رامي إمام، وثلاثة أعمال في الدراما التليفزيونية "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه" إخراج رامي إمام، "الشارع اللي ورانا" إخراج مجدي الهواري.

جوائز ومشاركات في مهرجانات دولية

حصلت لبلبة على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة، أهمهم جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عند دورها في فيلم "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب سنة 1996، كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان "كل أفريقيا" بكيب تاون جنوب أفريقيا سنة 1996 عن دورها في نفس الفيلم.

اشتركت لبلبة كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية في باريس، وفالنسيا، ودبي، وبيروت، والمغرب، والسويد، وأيضًا كانت في 16 مهرجان عربي كعضو لجنة تحكيم.

رجال في حياة نونيا



تزوجت لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف لكنهما انفصلا في عام 1972، ولم تتزوج مرة أخرى.



وتقدم لها آخر قالت عنه: «أحد الذين تقدموا لي لم يكن متذوقاً للفن، وغير مرحب بتمثيلي مع عادل إمام، وقال لي إزاي مراتي تتصور كده وعادل إمام بيحضنها؟».



عادل إمام باسني أكثر من جوزي

وعندما حلت الفنانة لبلبة، ضيفة مع الإعلامي نيشان، من خلال برنامج «أنا والعسل»، أطلقت تصريحات أثارت العديد من الجدل بين متابعيها، مثل: «الفنان عادل إمام أكثر واحد باسني في السينما المصرية، ولو كنت متجوزة هايكون هو باسني أكتر من جوزي».

وأشارت خلال لقائها في برنامج «باب الخلق»، مع الإعلامي محمود سعد، إلى أنها رفضت الزواج مرة أخرى بعد انفصالها عن زوجها حسن يوسف، وذلك بسبب عشقها للفن ورفض الطرف الآخر للتمثيل وأن يقوم عادل إمام بتقبيلها واحتضانها.

وفي بث مباشر لها أكدت أنه إذا أتتها فرصة للعيش على كوكب آخر غير كوكب الأرض، واختيار شخص واحد يبقى معها، سوف تختار الفنان عادل إمام.