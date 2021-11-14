عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

صدى البلد

استطاعت الفنانة لبلبة أن تحفر اسمها في قلوب العديد من الجماهير، خاصةً بعد تقديمها لأدوار عديدة، تنوعت بين السينما والتليفزيون، إلا أن أكثر أعمالها نجاحًا كانت مع صديقها الزعيم عادل إمام، حيث قدمت معه مسيرة فنية حافلة بالنجاح، منها «عصابة حمادة وتوتو، عريس من جهة أمنية، حسن ومرقس، احترس من الخط، صاحب السعادة، ومأمون وشركاه»، وغيرها من الأعمال الناجحة.

txt

عيد ميلاد لبلبة.. اكتشفها أبو السعود الإبياري.. وهذا اسمها الحقيقي

txt

تصرف فاجأ الجميع من لبلبة لحظة إدلائها بصوتها بانتخابات نقابة المهن التمثيلية

 

مولد نينوتشكا

اسمها الحقيقي "نينوتشكا مانوك كوبليان"، ولدت في القاهرة من أسرة ذات أصول أرمينية في 14 نوفمبر عام 1946، عملت في الفن منذ طفولتها من خلال تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الدرامي والكوميدي.

هي ابنة عمة الفنانة فيروز والفنانة نيللي، وبدأت لبلبة بالعمل في مجال السينما ودرست الباليه الكلاسيكي وعملت بالغناء، ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل.

txt

عادل إمام قبلها أكثر من زوجها.. كيف تسببت قُبلة حسين فهمي لـ لبلبة في طلاقها

txt

بعد سقوطها فى مهرجان الجونة.. لبلبة ترقص لتؤكد على سلامة قديمها


6 أفلام في طفولتها

عملت لبلبة في بطولة 6 أفلام وهي طفلة، أهمهم "حبيبتي سوسو" إخراج نيازي مصطفى، الذي اكتشفها، "البيت السعيد" إخراج حسين صدقي، "أربع بنات وضابط" إخراج أنور وجدي، استمرت مسيرتها الفنية حتى الآن وقامت ببطولة 85 فيلم أهمها "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، "جنة الشياطين" إخراج أسامة فوزي، "عصابة حماده وتوتو" إخراج محمد عبد العزيز، "احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف، "اسكندرية نيويور" و"الآخر" لـ يوسف شاهين، "حسن ومرقص" إخراج رامي إمام، وثلاثة أعمال في الدراما التليفزيونية "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه" إخراج رامي إمام، "الشارع اللي ورانا" إخراج مجدي الهواري.

txt

اطمنوا.. لبلبة تشكف سبب سقوطها في حفل افتتاح مهرجان الجونة| فيديو

txt

البطانة شبكت.. لبلبة: والله العظيم ما وقعت

 

جوائز ومشاركات في مهرجانات دولية

حصلت لبلبة على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة، أهمهم جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عند دورها في فيلم "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب سنة 1996، كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان "كل أفريقيا" بكيب تاون جنوب أفريقيا سنة 1996 عن دورها في نفس الفيلم.

اشتركت لبلبة كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية في باريس، وفالنسيا، ودبي، وبيروت، والمغرب، والسويد، وأيضًا كانت في 16 مهرجان عربي كعضو لجنة تحكيم.

txt

سقوط لبلبة خلال خروجها من مسرح افتتاح مهرجان الجونة

txt

تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة بحضور الآلاف وسقوط لبلبة في مهرجان الجونة

 

رجال في حياة نونيا


تزوجت لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف لكنهما انفصلا في عام 1972، ولم تتزوج مرة أخرى.


وتقدم لها آخر قالت عنه: «أحد الذين تقدموا لي لم يكن متذوقاً للفن، وغير مرحب بتمثيلي مع عادل إمام، وقال لي إزاي مراتي تتصور كده وعادل إمام بيحضنها؟».


عادل إمام باسني أكثر من جوزي

وعندما حلت الفنانة لبلبة، ضيفة مع الإعلامي نيشان، من خلال برنامج «أنا والعسل»، أطلقت تصريحات أثارت العديد من الجدل بين متابعيها، مثل: «الفنان عادل إمام أكثر واحد باسني في السينما المصرية، ولو كنت متجوزة هايكون هو باسني أكتر من جوزي».

وأشارت خلال لقائها في برنامج «باب الخلق»، مع الإعلامي محمود سعد، إلى أنها رفضت الزواج مرة أخرى بعد انفصالها عن زوجها حسن يوسف، وذلك بسبب عشقها للفن ورفض الطرف الآخر للتمثيل وأن يقوم عادل إمام بتقبيلها واحتضانها.

وفي بث مباشر لها أكدت أنه إذا أتتها فرصة للعيش على كوكب آخر غير كوكب الأرض، واختيار شخص واحد يبقى معها، سوف تختار الفنان عادل إمام.

لبلبة الزعيم باسني رفضت عريس نونيا نينوتشكا مانوك كوبليان فيروز نيللى أنور وجدي رامي امام مجدي الهواري

ترشيحاتنا

1.5 مليون دولار حتى نهاية الموسم.. ساحر الأهلي مطلوب في الدوري التركي

كواليس محاولة الإخوان اقتحام البرلمان التونسي

إسرائيل تعلق على اعتقال مواطنيها في تركيا.. ماذا قالت؟

قرار عاجل من السعودية بشأن مواطن تحرش بـ إمرأة داخل أحد المنازل

المحطة القادمة مفاجأة.. فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الدحيل القطري

بعد سوبر هاتريك فرنسا.. مبابي يحقق إنجازا غائبا منذ 63 عاما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من السعودية بشأن مواطن تحرش بـ إمرأة داخل أحد المنازل

انهيار والدة حنين حسام داخل المحكمة خلال نظر قضية ابنتها.. فيديو وصور

بعد جلسة ساخنة.. تأجيل محاكمة حنين حسام "فتاة التيك توك" لـ ٢٠ ديسمبر

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

وزير التعليم لأهالي تلاميذ 4 ابتدائي: ماتحفظوش ولادكم الكُتب وماتسألهومش جبتو كام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

أبرزهم عادل إمام ويسرا.. تعرف على الأعمار الحقيقية لنجوم الفن |صور

أهم اكتشاف خلال نصف قرن.. العثور على أحد معابد الشمس الـ6 المفقودة بمصر|صور

فيديو

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

تصريحات مسيئة للنبي محمد .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح

الزموا منازلكم.. تحذير من تكرار سيناريو "طقس أسوان" في القاهرة

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

المزيد

ساحة رأي

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ