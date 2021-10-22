عادل إمام قبلها أكثر من زوجها.. كيف تسببت قُبلة حسين فهمي لـ لبلبة في طلاقها

ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، هي الفنانة لبلبة التي فُتن بها الكثيرين، فـ على مدار مشوارها الفني الكبير، تميزت بخفة الظل، والرقة والجمال، تمتعت بالشقاوة وموهبة تقليد المشاهير أيضًا.

كانت «الطفلة المعجزة»، التي بدأت مشوارها في خمسينيات القرن الماضي، وفي أبنة الخمسة أعوام فقط، من مواليد القاهرة عام 1945م، واسمها الحقيقي «نينوشكا مانول كوبليان» أرمنية الأصل تعود إلى حلب في سوريا.

سبب تغيير أسمها لـ «لبلبة»

تميزت بمشوار فني كبير، ولكن ما لا يعرفه الكثيرين أنها على صلة قرابة مع الطفلة المعجزة فيروز والفنانة نيللي، وفي نطاق الأسرة تميزت «لبلبة» بموهبتها في تقليد المشاهير، مما لفت الأنظار إليها فاكتشفها متعهد الحفلات «المعلم صديق» فشارطت في حفلات المسرح القومي.

وهي أبنة الست سنوات، عرض الكاتب أبو السعود الإبياري عليها العمل السينمائي من خلال فيلم « حبيبتي سوسو»، وهو الأمر الذي تردد الأب فيه بينما وافقت والدتها، وبالفعل مثلت خلاله، وكانت تتحدث بطريقة سريعة مثل البلبل، وأختار المخرج «نيازي مصطفى» لها أسم «لبلبة» ووافقت أسرتها على الأمر.

نجاة تغضب من لبلبة

في إحدى الحفلات التي كانت تجمع بين الفنانة نجاة، ولـ لبلبة، صعدت الأخيرة على المسرح، وقلدت نجاة في اغنياتها، وبمجرد صعود نجاة على المسرحة، أخذ الجمهور في الضحك، ما أثار تعجب الفنانة، لكنها مجرد ما عملت بما فعلته لبلبة، غضبت منها بشدة، إلا أن لبلبة اعتذرت منها بعد ذلك.

قُبلة حسين فهمي تتسبب في طلاقها

لقطة من زواج حسن يوسف ولبلبة وصورة للفنان حسين فهمي

على عكس العديد من الأطفال اللذين انخرطوا في العمل السينمائي، ثم اختفوا من الشاشة عند سن البلوغ، إلا ان الفنانة لبلبة أكملت مشوارها الفني بالعديد من الاعمال السينمائية الناجحة، وفي نهاية الستينيات وهي أبنة الـ 17 عامًا، وقع الفنان حسن يوسف في غرامها، وطلبها للزواج.

وبعد زواج أستمر 9 سنوات، وفي فيلم « بنت بديعة» كانت تؤدي دور الراقصة «توحة»، وكان هناك لقطة قُبلة بينها وبين الفنان حسين فهمي، وحينما أتصلت بزوجها الفنان حسن يوسف، لتخبره بالأمر، رفض تمامًا، وخيرها بين القبلة وبين استمرار زواجهما، فأنهت قبلتها مع حسين فهمي زواجهما بعد 9 سنوات.

عادل إمام قبلني أكثر من زوجي

عادل إمام ولبلبة

شاركت الفنانة لبلبة في العديد من الأعمال الفنية، وأثناء تواجدها في أحد البرامج اعترفت بأن الفنان عادل إمام أكثر ممثل قبلها، مضيفة أنه قبلها أكثر من زوجها.