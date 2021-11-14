عيد ميلاد لبلبة.. اكتشفها أبو السعود الإبياري.. وهذا اسمها الحقيقي

تحتفل اليوم الفنانة لبلبة بعيد ميلادها حيث ولدت عام 1945 لأسرة مصرية من أصول أرمينية بحلب في سوريا.



اسمها الحقيقي نينوشكا مانول كوباليان، واشتهرت بـ"لبلبة" ولدت في مثل هذا اليوم من عام، وظهرت موهبتها وهي طفلة صغيرة، حيث بدأت في تقليد النجوم والمطربين وهي في السادسة من عمرها.

أصبحت لبلبة أيقونة الضحك والبهجة في الوسط الفني، حيث كان عبد الحليم حافظ يتفاءل بها ويصر على أن تكون فقرتها قبل فقرته في أي حفل يغني فيه.

.اكتشفها الكاتب أبو السعود الإبياري وهو من أطلق عليها اسم (لبلبة) لتعدد مواهبها وقدمها في أول عمل لها في فيلم (حبيبتي سوسو) ثم عرفها بالنجم أنور وجدي ليكونا معا ثنائيا فنيا ناجحا فقد تعامل معها في اكثر من عمل اعتبروا علامات في مشوارها الفني.

وتعددت أدوارها سواء في السينما أو في الدراما التلفزيونية حيث قدمت مايقرب من ١٠٠ عمل.

كانت تناديها والدتها والمقربون لها ب" نونيا"، وحرصت دائما على حضور فعاليات أي مهرجان من المهرجانات الدولية والمحلية، كما تحرص على تألقها وطلتها المميزة،