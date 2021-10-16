اطمنوا.. لبلبة تشكف سبب سقوطها في حفل افتتاح مهرجان الجونة| فيديو

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة لبلبة ، بعد سقوطها على المسرح أمس في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة .

وقالت لبلبة “سبب سقوطى على المسرح، بطانة الفستان التي اشتبكت مع كعب الحذاء ، فقمت بالاستناد فـ هجموا عليا خوفا من وقوعي فوقعونى ".

وحضر لمهرجان الجونة، عددا من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرين.