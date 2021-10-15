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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة بحضور الآلاف وسقوط لبلبة في مهرجان الجونة

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة بحضور الآلاف من محبيه وجمهوره، وأبرز لقطات وإطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة. 

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

تألق الفنان تامر حسني في حفله الذي أقيم مساء الخميس، في مركز المنارة بحضور الآلاف من جمهوره ومحبيه الذين حرصوا على الحضور مبكرا والاصطفاف في انتظار نجمهم المفضل.

أقوى حفلة في مصر.. تامر حسني يتألق في "المنارة"

تألق الفنان تامر حسني في حفله الذي أقيم في مسرح المنارة أرينا مساء الخميس، بحضور حشود كبيرة من جمهوره الذي انتظر صعوده على المسرح ليتألق بمجموعة من أغانيه الشهيرة. 

سقوط لبلبة خلال خروجها من مسرح افتتاح مهرجان الجونة

أقيم اليوم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي تقدمه ناردين فرج، وسط تواجد كبير جدا من النجوم.
وقامت لبلبة بتقديم فقرة خاصة عن الفنان الكبير الراحب  سمير غانم وخلال خروجها من المسرح سقطت. 

تكريم خاص للفنان سمير غانم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح الجونة السينمائي

وسط أجواء مبهجة  بما تم إنجازه بمركز الجونة للمؤتمرات،  بعد الحريق الذي اندلع فيه صباح أمس، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، ليبدأ الحفل بكلمة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الذي توجه خلالها بالشكر لجميع السادة الحضور، و الترحيب بوجودهم وقال: في بداية هذا المهرجان دعونا نتذكر هذا الرجل العصامي المهندس أنسي ساويرس، فلولا هذا الرجل ما كان لهذا الكيان وجود. 

محمد العدل يعتذر عن تصريحاته ومقارنة الجونة بمكة المكرمة

وكتب محمد العدل على حسابه بموقع فيسبوك قائلا: "أولاً خالص اعتذاري للملكة العربية السعودية بلدنا الثاني وبيننا مصاهرة وتاريخ ومستقبل مشترك.. ثانياً لا يمكن أن يجول بمخيلتي أي نوع من المقارنة بين مكة المكرمة التي شرفت بزيارتها بل والعمل بها والجونة .. مكة هي أم القرى ولا تقارن بأي مكان علي وجه الأرض .. ثالثاً إذا كان قد حدث سوء فهم فأنا أتوجه بكل الحب إلي أهلنا في المملكة بخالص المودة والتقدير والإحترام".

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

منذ إعلان خبر حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة، تحمس جمهور النجمة نادين نسيب نجيم لمشاهدة إطلالتها على السجادة الحمراء بعدما تألقت مؤخرا في حفل توزيع جوائز الموريكس دور وغيرها من الاحتفالات الفنية. 

مهرجان الجونة .. محمد رمضان يغني "مافيا" في الأفتر بارتي

أحيا الفنان محمد رمضان الحفل الخاص الذي أقيم عقب انتهاء مراسم الاحتفال بافتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

مشاكسات شيرين رضا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة.. صور

تألقت الفنانة شيرين رضا بفستان فضي اللون على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة وتصدر اسمها تريند محرك البحث جوجل بعدما أشاد الجمهور بإطلالتها وظهورها الخفيف. 

أديل تطرح أغنيتها الجديدة Easy On Me كاملة على يوتيوب.. فيديو

طرحت المغنية العالمية الشهيرة أديل فيديو كليب أغنيتها الجديدة Easy On Me كاملة على قناتها بموقع يوتيوب، بعد انتظار فترة طويلة، وتشويق جمهورها على مدار الأيام الماضية. 

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

أحيا الميجا ستار محمد حماقي أضخم حفلات الجامعة البريطانية من حيث الحضور من مختلف الكليات والمراحل والذي يعد امتدادا للاحتفالات ألبومه الجديد " يا فاتني" التي تصدرت أغانيه تريندات مختلف منصات الموسيقى والسوشيال ميديا بالإضافة إلى عرض بوستراته وصوره على برج خليفة بدبي للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والأوربية بمدينة دبي العالمية .

تامر حسني حفل تامر حسني نشرة الفن افتتاح مهرجان الجونة شيرين رضا

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