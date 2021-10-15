مشاكسات شيرين رضا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة.. صور

تألقت الفنانة شيرين رضا بفستان فضي اللون على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة وتصدر اسمها تريند محرك البحث جوجل بعدما أشاد الجمهور بإطلالتها وظهورها الخفيف.

وعلقت الفنانة شيرين رضا، على مشاركتها في مهرجان الجونة، قائلة: "لو قدامي فرصة أكرم حد في المهرجان هكرم يسرا فقط هي الوحيدة اللي أحب أكرمها".

شيرين رضا

وحدث موقف مضحك للفنانة "شيرين رضا"، مع الفنانة "منة شلبي"، أثناء إجراء لقاء معها على الهواء، حيث وجهت "شلبي" حديثها لـ شيرين رضا، قائلة: "شيرين رضا بتعاكسني مش عارفة أركز منها".

وكان قد أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

شيرين رضا



فيلم الافتتاح



وكانت قد قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائى إلغاء فيلم افتتاح الدورة الخامسة، والتى تنطلق بعد ساعات قليلة.

وأوضح أمير رمسيس، المدير الفنى للمهرجان، أن سبب الإلغاء هو تقديم ظروف عرض أفضل للفيلم بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التى يشهدها حفل افتتاح المهرجان.