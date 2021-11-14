شباب كنيسة بالأقصر يطلقون مبادرة "يلا نفرح قلوبهم" لدعم أطفال السرطان بمستشفى شفاء الأورمان

للمبادرات المتميزة لدعم الأطفال الذين يتلقون العلاج المجاني داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر ، استقبلت المستشفى زيارة مميزة من شباب كنيسة مدينة طيبة الجديدة والذين أطلقوا مبادرة بعنوان "يلا نفرح قلوبهم" للمساهمة فى دعم الأطفال بالمستشفى والترويح عنهم خلال رحلة العلاج.



واستقبل قيادات مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، شباب كنيسة مدينة طيبة الجديدة خلال زيارتهم لدعم الأطفال حيث قاموا بعمل عرض فنى كوميدي مبهج بشخصية "البلياتشو" وقاموا بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال خلال تواجدهم داخل المستشفى وتلقيهم العلاج.

ومن جانبه أشاد الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بتلك الزيارات المبهجة من أبناء وشباب صعيد مصر، لدورها الكبير فى دعم مرضى السرطان من أطفال الصعيد، حيث أن أطفال الصعيد يبتهجون كثيراً بتواجد الشخصيات الكوميدية بينهم ومنها "البلياتشو" لدعم صحتهم النفسية خلال العلاج من الأورام المختلفة.

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