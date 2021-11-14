سوسن بدر تحتفل بعيد ميلادها بكواليس مسلسل نقل عام.. فيديو

احتفلت الفنانة سوسن بدر، بعيد ميلادها مع فريق عمل مسلسل نقل عام، حيث شاركت جمهورها فيديو من الاحتفال عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



وظهر في الفيديو فريق العمل أثناء تواجدهم في أحد أماكن التصوير، واحتفال بـ سوسن بدر، التي علقت على الفيديو: "شكرًا فريق عمل مسلسل نقل عام على الاحتفال الجميل كل سنة وكل الناس بخير".



مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، دينا، مريهان حسين، وغيرهم نخبة من النجوم.

المسلسل من تأليف ورشة مجموعة فنون مصر بقيادة السيناريست محمد اسماعيل أمين ومن إخراج عادل أديب.



IMG_٢٠٢١١١١٤_٢٠٢٣٤١ IMG_٢٠٢١١١١٤_٢٠٢٢٣٢

https://www.instagram.com/tv/CWQ40WMvjBv/?utm_medium=copy_link

