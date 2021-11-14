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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوسن بدر تحتفل بعيد ميلادها بكواليس مسلسل نقل عام.. فيديو

سوسن بدر
سوسن بدر

احتفلت الفنانة سوسن بدر، بعيد ميلادها مع فريق عمل مسلسل نقل عام، حيث شاركت جمهورها فيديو من الاحتفال عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهر في الفيديو فريق العمل أثناء تواجدهم في أحد أماكن التصوير، واحتفال بـ سوسن بدر، التي علقت على الفيديو: "شكرًا فريق عمل مسلسل نقل عام على الاحتفال الجميل كل سنة وكل الناس بخير".
 

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، دينا، مريهان حسين، وغيرهم نخبة من  النجوم.

 

 المسلسل من تأليف ورشة مجموعة فنون مصر بقيادة السيناريست محمد اسماعيل أمين ومن إخراج عادل أديب.
 

IMG_٢٠٢١١١١٤_٢٠٢٣٤١
IMG_٢٠٢١١١١٤_٢٠٢٣٤١
IMG_٢٠٢١١١١٤_٢٠٢٢٣٢
IMG_٢٠٢١١١١٤_٢٠٢٢٣٢

https://www.instagram.com/tv/CWQ40WMvjBv/?utm_medium=copy_link
 

الفنانة سوسن بدر تحتفل بعيد ميلادها مسلسل نقل عام فريق العمل الفنانة الكبيرة

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