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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفقا للمؤهلات والتخصصات

الإنتاج الحربى تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بشركاتها

الإنتاج الحربى تعلن
الإنتاج الحربى تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بشركاتها

نشرت وزارة الإنتاج الحربي خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي حاجتها لشغل بعض الوظائف في شركاتها وفقا للمؤهلات والتخصصات والشروط المطلوبة.

تعلن الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بشركاتها وفقا للمؤهلات والتخصصات والشروط الآتية:


أولاً: من الحاصلين على بكالوريوس هندسة تخصص (مدني ، عمارة):

- أن يجيد العمل على برامج (الرسم الهندسي والتصميمات الهندسية)
- أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال أعمال الانشاءات والمقاولات 


ثانياً : من الحاصلين على بكالوريوس تجارة (محاسبة):

- أن يكون لدى المتقدم إحدى الخبرات في المجالات التالية:
1- التسجيل بالدفاتر المحاسبية وإعداد الإقرارات الضريبية الشهرية والسنوية.
2- إجراءات المناقصات وأعمال فض المظاريف والبت والترسية ومراجعة المستخلصات ومتابعة وصياغة العقود وخطابات الضمان.
- أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال أعمال الانشاءات والمقاولات.


* الشروط العامة للتقديم :

- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.
- أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (بالنسبة للذكور).
- أن يقبل العمل في جميع محافظات الجمهورية.
- أن لا يزيد السن عن 30 سنة في 1/11/2021.
- أن لا يقل تقدير التخرج عن جيد جدا.
- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
- أن يجتاز اختبارات التقييم اللازمة.


* أسلوب التقديم :

- يتم التقديم في موعد غايته خمسة عشر يوم من تاريخ الإعلان عن طريق ملء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة www.momp.gov.eg خلال التوقيات المحددة للإعلان.


* قواعد الاختبار:

- يتم اختبار المتقدمين بقطاع التدريب التابع للإنتاج الحربي بواسطة لجان متخصصة في موعد سيتم تحديده لاحقاً.
- يتم قبول الأعداد المطلوبة طبقاً لترتيب المتقدمين في نتيجة الاختبار وبعد مراجعة أصول المستندات الدالة على إنطباق الشروط الموضحة بعاليه على المتقدم.
- لن يلتفت إلى الطلبات الغير مستوفاة للشروط بعاليه أو التي ترد باليد أو بالبريد.


* الرابط الخاص بإستمارة التقديم:

https://forms.gle/z6qqxCbp5RMi5Pve8

وزارة الإنتاج الحربي الوظائف بكالوريوس هندسة بكالوريوس تجارة الانشاءات والمقاولات قواعد الاختبار

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