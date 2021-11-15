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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعتبارا من اليوم الأثنين ...

حماية المستهلك يلزم معارض السيارات بالإعلان عن أسعارها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدر جهاز حماية المستهلك،  قرارا، يحمل الرقم 115 لسنة 2021، بإلزام معارض وشركات السيارات بالإعلان عن أسعارها، اعتبارا من اليوم الأثنين 15 نوفمبر 2021 وذلك لضبط السوق.

ملصق البيع 


وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارات المعروضة للبيع بعد قرار جهاز حماية المستهلك، سواء كانت سيارات جديدة أو مستعملة:

1- يتم وضع الملصق علي جميع السيارات المعروضة للبيع )جديد ومستعمل (.
2- نوع المطبوعة )ملصق ملون (
3- مقاس الملصق A4
4- يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.
5- يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار .
6- يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات - إلخ)
7- يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم .
8- يتم الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة. 
9- يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات.
10- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب .

 

كما يستعرض صدى البلد قرار جهاز حماية المستهلك حتى لا تقع في فخ الأوفر برايس:

ونشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" القرار المنشور بالجريدة الرسمية،  بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة  "الأوفر برايس ".

 وجاء نص القرار كالآتي:

المادة الأولى 
- إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.

- على أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملاً للضريبة" ومواصفاتها  موضحا به الآتي (النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات ) علي أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار ، وأن يكون السعر  المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.

- مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلي 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة .

المادة الثانية  
- يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021 .

مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة :
1- يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل ).

2- نوع المطبوعة(ملصق ملون )

3- مقاس الملصق A4

4- يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.

5- يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار .

6- يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات)

7- يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم .

8- يتم الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.

9- يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات.

10- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب .

 

ودشن جهاز حماية المستهلك حملة توعية للمواطنين عن طريق الرسائل النصية على الهاتف المحمول لتوعية المستهلكين بحقوقهم وطرق التواصل مع الجهاز في حالة التعرض لأي محاولات غش تجاري.

وجاء نص الرسالة التي أرسلها جهاز حماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

 جهاز حماية المستهلك:  

تأكد من أن السعر شامل كافه الضرائب والخدمات والمصاريف في حال وجود اي مخالفة او شكوى يرجى التواصل مباشرة على 19588 او الكترونيا https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/التقدم-بشكوى عن طريق الواتس اب 01577779999.

 

حماية المستهلك السيارات معارض السيارات السوق السيارة

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حماية المستهلك يلزم معارض السيارات بالإعلان عن أسعارها

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