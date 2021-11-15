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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهم بالتحرش بـ"فتاة وسط البلد".. اليوم

أرشيفية
أرشيفية

 تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، محاكمة المتهم بالتعدي بالضرب والتحرش بفتاة في وسط البلد .

و‫كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تعرض فتاة للتحرش والتعدي من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

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و‫رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدي عليها بالضرب من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

و‫بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  من تحديد الفتاة "طالبة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، مصابة بخدوش وسحجات وكدمات‬.

محكمة جنايات شمال القاهرة لتحرش بفتاة في وسط البلد فيسبوك مقطع فيديو

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