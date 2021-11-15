محاكمة المتهم بالتحرش بـ"فتاة وسط البلد".. اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، محاكمة المتهم بالتعدي بالضرب والتحرش بفتاة في وسط البلد .

و‫كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تعرض فتاة للتحرش والتعدي من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

و‫رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدي عليها بالضرب من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

و‫بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة "طالبة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، مصابة بخدوش وسحجات وكدمات‬.