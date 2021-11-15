برلمانية: سناتر الدروس الخصوصية ستختفي في هذه الحالة.. فيديو

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نحتاج إلى علاج دائم يضمن ارتباط الطالب بالمعلم والمدرس وليس الدروس الخصوصية.

وأضافت "أميرة العادلي"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "لكي يتم القضاء على سناتر الدروس الخصوصية لابد من أن يشعر المواطن بالتطوير في العملية التعليمية وأن الطالب يستوعب من التعليم المدرسي ففي هذه الحالة لن يلجأ الطالب للدروس الخصوصية".



وأشارت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، : "إذا شعر الطالب في الدروس الخصوصية بأنه يحصل في المدرسة على شرح أفضل لن يذهب للدروس الخصوصية".



وأوضحت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، : "إعطاء المدرس مرتب لائق يغنيه عن الدروس الخصوصية أحد وسائل القضاء على الدروس الخصوصية".