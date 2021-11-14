افتراء وتلفيق كلام.. ابنه سهير البابلي تكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية.. خاص

كشفت نيفين الناقوري ابنه الفنانة سهير البابلي في تصريح خاص لصدى البلد عن حقيقه تدهور حالة والدتها الصحية وتراجعها .

وقالت :" أخبار تدهور حالة والدتي الصحية افتراء وكذب وتلفيق كلام ".

أضافت :" زوجي لم يصبح بأي شئ ؛ و لم يتواصل مع أحد ليقول شئ ".

اختتمت :" أمي حالتها مستقرة والحمد لله ؛ ولازم تبقي تحت الملاحظة في الرعاية المركزة ".

وكانت بعض الأخبار قد انتشرت علي لسان زوج ابنه الفنانة سهير البابلي تؤكد تراجع حالتها الصحية.

وأضافت ابنه سهير البابلي : الأطباء قرروا منع الزيارات عن والدتي خوفا عليها من الإرهاق

كشفت نيفين الناقوري؛ ابنه الفنانة سهير البابلي في تصريح خاص لصدى البلد عن منع الزيارات لها بقرار من الأطباء .

وقالت :" والدتي منذ ان دخلت العناية المركزة قرر الأطباء منع الزيارات خوفا عليها من الإرهاق من كثرة الزيارات".



مسيرة سهير البابلي الفنية :

ولدت الفنانة سهير البابلي في مركز فار سكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، مما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة.

قدمت سهير البابلي في المسرح مسرحية (شمشون وجليلة) ومسرحية (سليمان الحلبي)، ولمعت في مسرحيات (مدرسة المشاغبين)،)، و(نرجس)، و(ريا وسكينة)، و(على الرصيف)، و(نص أنا ونص أنت)، و(الدخول بالملابس الرسمية)، و(عطية الإرهابية).

وفي التليفزيون لمعت سهير البابلي في مسلسل (بكيزة وزغلول)، وتطورت مع السنوات في دور البطولة، قدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية أمثال ليلة عسل .