صيدلة حلوان تنظم حملة توعية عن فيروس كورونا وأهمية التطعيم... غداً

تنظم كلية الصيدلة حملة توعية عن مرض كورونا وسبل الوقاية ومكافحة انتشار الفيروس وأهمية التطعيم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وتحت إشراف دكتورة شيماء محمود، دكتورة انجى المرسى.

ويأتى ذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان فى توعية طلاب الجامعة بأهمية التطعيم .

يشارك بالحملة عدد من الطلاب أعضاء الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة، وتتواجد الحملة داخل الحرم الجامعي لتقديم المعلومات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا وتشجيع جميع أعضاء هيئة التدريس وطلاب وموظفي الجامعة للحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

تتواجد الحملة يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر أمام المطعم المركزي داخل الحرم الجامعي.

كما أضاف الدكتور سامح سرور عميد الكلية أن هذه الحملة تأتي كنشاط للكلية للمساهمة في رفع الوعي والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية والتطعيم وخاصة مع تصاعد أعداد المصابين في الموجة الرابعة وظهور متحورات جديدة للفيروس.