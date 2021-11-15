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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أمطار رعدية على 9 مناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

أمطار في السعودية
أمطار في السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الاثنين، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقع المركز أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غرباً وشمالية إلى شمالية شرقية شرقاً بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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