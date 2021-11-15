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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار لمدة يومين.. الأرصاد السعودية تصدر توقعات الطقس

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، اليوم الإثنين، عن توقعه بتقلبات جوية على عدد من المناطق خلال اليومين القادمين.

وقالت الأرصاد السعودية في تغريدة عبر "تويتر": "إن الحالة تشمل هطول أمطار  من خفيفة إلى متوسطة اليومين القادمين على مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم وشمال منطقتي الرياض والشرقية بمشيئة الله".

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وفي وقت سابق، أعلن حسين القحطاني، الناطق الرسمي للمركز الوطني السعودي للأرصاد، أن جنوب جدة سجل سقوط أعلى كمية أمطار منذ صباح أمس الأحد، ومازالت الفرصة مستمرة لتسجيل المزيد.

وقال "القحطاني"، في تدوينه له على "تويتر":  "جنوب جده سجل أعلى كمية أمطار والفرصة مستمرة بإذن الله على جنوب المحافظة.. والمركز سيعلن كمية الأمطار المسجلة على جدة".

 

الارصاد السعودية المركز الوطني السعودي للأرصاد هطول امطار تقلبات جوية الشرقية السعودية

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