عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم أسطوري.. شاهد إطلالة باريس هيلتون بحفل زفافها

باريس هيلتون
باريس هيلتون

احتفلت باريس هيلتون ، النجمة الاجتماعية الشهيرة ، عارضة الأزياء ، بزفافها مؤخرًا وكما هو متوقع ، أحدث فستان زفاف للموسم حيث صنف انه من الفساتين الاسطورية .

وارتدت باريس  ثوبا عاجيا يجمع بين تصميمات من سحر العالم القديم وسحر المصمم أوسكار دي لا رنتا ، مشهدًا رائعًا.

 وكانت قد تزوجت كارتر ريوم نجم تلفزيون الواقع ، 40 عامًا ، صاحب رأس مال مغامر ، في 11 نوفمبر وانتقل إلى Instagram لإعلان الأخبار السعيدة.

 

 شاركت بعض الصور الجميلة لفستانها ، المصنوع بدقة من زهور عاجية رومانسية ملونة مضغوطة تتدرج من خط العنق الكلاسيكي. لقد صنعت لعروس مذهلة و كتبت هيلتون على Instagram ،"بلادي إلى الأبد يبدأ اليوم ...".

 شارك أوسكار دي لا رنتا على إنستغرام أن التنورة الكروية لفستان الزفاف كانت "إنجازًا تقنيًا مع أكثر من 20 طبقة من التول الذي يلف فوق ثوب نسائي كرينولين".  بالإضافة إلى الهاشتاج #JustMarried و #ForeverHiltonReum: 

 

بدأ بالاحتفال في منزل جدها الراحل بارون في بيل إير، كان من المتوقع أن يُظهر حفل زفافها ، وهو أحد أكثر العروض المنتظرة في عام 2021 ، العديد من التغييرات في الملابس وسحر حجر الراين المميز للنجمة.

 اكتمل ثوبها بأكمام طويلة وياقة عالية وتصميم أنيق من الدانتيل الزهري.

 تم ترك الفستان المذهل ليعمل بمهارة على سحره وتم إقرانه بأظافر فرنسية بسيطة . بالنسبة للمجوهرات ، اختارت الماس وخاتم الخطوبة المتلألئ والأقراط المرصعة بالماس.

من المعروف أن باريس تتمتع بذوق لا تشوبه شائبة في الموضة ولم يخيب جمالها على الإطلاق. بالنسبة لحفل الزفاف ، اختارت تغيير ملابسها وارتدت فستانًا رومانسيًا جديدًا بأكمام من التول مكشوفة الأكتاف وصدّار على طراز الكورسيه. كانت تتفاخر بتاج جميل أيضًا.

شاركت العروس ملاحظة لطيفة على Instagram تتضمن مشاعرها بشأن الزواج ، "منذ أن كنت طفلة صغيرة ، حلمت بحفل زفافي الخيالي. حلمت أن أكون في ثوب مذهل كان جميلاً وخالداً وأنيقاً. حلمت بالزواج من رجل كان أعز أصدقائي ولديه أحلى وأطيب قلب. لقد أحببت الأميرة جريس كيلي وفكرت دائمًا في كونها أنيقة جدًا ومبدعة ، وعرفت أنني أريد أن أكون أنيقة مثلها عندما كنت أسير في الممر. شعرت يوم زفافي وكأنه سحر خالص. كان كل شيء كنت أتخيله في ذهني. 

لقد حوّلني ثوبي المذهلOscarDeLaRenta إلى العروس التي كنت أعرف أنني سأصبح عليها يومًا ما.

 

باريس هيلتون فستان زفاف لفستان حفل زفافه حفل زفافها

ترشيحاتنا

تمديد فترة غياب محمد العويس عن الأهلي السعودي

قوات تيجراي تقترب من السيطرة على طريق جيبوتي- أديس أبابا

هل يجوز اللعب وتصفح الموبايل أثناء قراءة الأذكار؟.. الافتاء ترد

بعد عامين من الرسم و التجميع .. طالب ثانوى عام يصنيع سيارة ملاكى من الخردة

شيفروليه كورفيت تستعرض قوتها وتاريخها العريق

أمطار غزيرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن موعد عدم استقرار أحوال الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد لـ المسئولين: اتخذوا التدابير.. موجة جديدة غير مستقرة تشمل القاهرة

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

بعد ليلة من الرعب في أسوان.. الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن لدغات العقارب

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 15-11-2021

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

وفاة والد الفنانة يسرا اللوزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد افتتاحها أمس.. 10 صور من مسرحية "فى انتظار بابا"

قبل ساعات من التنفيذ.. هل يعاقب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا بالحبس أو الغرامة؟

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

فيديو

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

فتنة زكريا بطرس .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح بعد فيديو الإساءة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ