تصميم أسطوري.. شاهد إطلالة باريس هيلتون بحفل زفافها

احتفلت باريس هيلتون ، النجمة الاجتماعية الشهيرة ، عارضة الأزياء ، بزفافها مؤخرًا وكما هو متوقع ، أحدث فستان زفاف للموسم حيث صنف انه من الفساتين الاسطورية .

وارتدت باريس ثوبا عاجيا يجمع بين تصميمات من سحر العالم القديم وسحر المصمم أوسكار دي لا رنتا ، مشهدًا رائعًا.

وكانت قد تزوجت كارتر ريوم نجم تلفزيون الواقع ، 40 عامًا ، صاحب رأس مال مغامر ، في 11 نوفمبر وانتقل إلى Instagram لإعلان الأخبار السعيدة.

شاركت بعض الصور الجميلة لفستانها ، المصنوع بدقة من زهور عاجية رومانسية ملونة مضغوطة تتدرج من خط العنق الكلاسيكي. لقد صنعت لعروس مذهلة و كتبت هيلتون على Instagram ،"بلادي إلى الأبد يبدأ اليوم ...".

شارك أوسكار دي لا رنتا على إنستغرام أن التنورة الكروية لفستان الزفاف كانت "إنجازًا تقنيًا مع أكثر من 20 طبقة من التول الذي يلف فوق ثوب نسائي كرينولين". بالإضافة إلى الهاشتاج #JustMarried و #ForeverHiltonReum:

بدأ بالاحتفال في منزل جدها الراحل بارون في بيل إير، كان من المتوقع أن يُظهر حفل زفافها ، وهو أحد أكثر العروض المنتظرة في عام 2021 ، العديد من التغييرات في الملابس وسحر حجر الراين المميز للنجمة.

اكتمل ثوبها بأكمام طويلة وياقة عالية وتصميم أنيق من الدانتيل الزهري.

تم ترك الفستان المذهل ليعمل بمهارة على سحره وتم إقرانه بأظافر فرنسية بسيطة . بالنسبة للمجوهرات ، اختارت الماس وخاتم الخطوبة المتلألئ والأقراط المرصعة بالماس.

من المعروف أن باريس تتمتع بذوق لا تشوبه شائبة في الموضة ولم يخيب جمالها على الإطلاق. بالنسبة لحفل الزفاف ، اختارت تغيير ملابسها وارتدت فستانًا رومانسيًا جديدًا بأكمام من التول مكشوفة الأكتاف وصدّار على طراز الكورسيه. كانت تتفاخر بتاج جميل أيضًا.

شاركت العروس ملاحظة لطيفة على Instagram تتضمن مشاعرها بشأن الزواج ، "منذ أن كنت طفلة صغيرة ، حلمت بحفل زفافي الخيالي. حلمت أن أكون في ثوب مذهل كان جميلاً وخالداً وأنيقاً. حلمت بالزواج من رجل كان أعز أصدقائي ولديه أحلى وأطيب قلب. لقد أحببت الأميرة جريس كيلي وفكرت دائمًا في كونها أنيقة جدًا ومبدعة ، وعرفت أنني أريد أن أكون أنيقة مثلها عندما كنت أسير في الممر. شعرت يوم زفافي وكأنه سحر خالص. كان كل شيء كنت أتخيله في ذهني.

لقد حوّلني ثوبي المذهلOscarDeLaRenta إلى العروس التي كنت أعرف أنني سأصبح عليها يومًا ما.