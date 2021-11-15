بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب ١١ شخصا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.



تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد إصابة ١١ شخصا في انقلاب سيارة رقم ٥٩٢٩ ط ص ر مصر، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ما بين كارتة التحصيل وكوبري ٧٦.



علي الفور وجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.



أسفر الحادث عن إصابة كلا من ايمن عبد الله احمد، ٥٤ سنة، ايمن عطعوط علي، ٤٦ سنة، محمد محمود علي، ٤٦ سنة، أحمد حمدي احمد، ٣٦ سنة، اسلام محمد عبد اللاه، ٢٨ سنة، اشرف محمد عبد اللاه، ٤٠ سنة، هاني محمدين إبراهيم، ٤٢ عام، محمود مبارك محمد، ٢٦ سنة، حسني مبارك ذكي، ١٩ عام، عبد العال عبد الوهاب، ٤٦ سنة، نور الدين محمد ٢٩ عام.



نقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.