بعد انضمام ليفاندوفسكي.. ميسي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في العام الواحد

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ، رقما مميزا بعدما أحرز هدفا فى فوز البافاري على ضيفه فرايبورج بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التي أقيمت السبت الماضى على ملعب "إليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الألماني بالموسم الجاري.

ليفاندوفسكي نجح فى هز شباك المنافسين خلال عام واحد ب ٦٠ هدفا فى ٦٠ مباراة شارك بها.

صدى البلد يرصد قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف فى عام واحد

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان قائمة أكثر لاعبي كرة القدم تسجيلا للأهداف في السنة حيث بلغ عام ٢٠١٢ نصيبه ٩١ هدفا سجلهم فى ٦٩ مباراة.

وحل فى المركز الثانى اللاعب جيرد مولر عام ١٩٧٦ حيث وصل إلى ٨٥ هدفا أحرزها فى ٦٠ مباراة.

وجاء فى المركز الثالث اللاعب البرازيلي بيليه حيث أحرز فى عام ١٩٥٨ أهدافا بلغت ٧٥ سجلها فى ٥٣ مباراة.

واحتل المركز الرابع اللاعب البرازيلي بيليه عام ١٩٦٥ حيث سجل ٧٣ هدفا فى ٥٣ مباراة.

وفى المرتبة الخامسة جاء اللاعب البرازيلي روماريو بعدما أحرز عام ٢٠٠٠ أهدافا وصلت ٧٢ هدفا فى ٧٣ مباراة.

وحل البرازيلي زيكو فى المركز السادس الذى سجل فى عام ١٩٧٩ أهدافا وصلت ٧٠ فى ٥٦ مباراة.

وفى المرتبة السابعة جاء اللاعب فيرناندو بيريتيو الذى أحرز عام ١٩٣٨ أهدافا بلغت ٦٩ هدفا فى ٣٣ مباراة.

وفى المركز الثامن سجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عام ٢٠١٣ أهدافا وصلت ٦٩ فى ٥٩ مباراة.

وحل تاسعا اللاعب فيروس دياك عام ١٩٤٦ بمحموع اهداف بلغت ٦٨ فى ٤٠ مباراة.

وفى المركز العاشر جاء اللاعب جاست فونتين عام ١٩٥٨ بعدما سجل ٦٦ هدفا فى ٥٥ مباراة.

واحتل المركز الحادي عشر اللاعب إيمرى شلوسر الذى سجل عام ١٩١٢ أهدافا وصلت ٦٤ فى ٣١ مباراة.

وفى المركز الثاني عشر جاء اللاعب البرازيلي بيليه بعدما سجل ٦٣ هدفا فى عام ١٩٥٩ فى ٤٩ مباراة.

واحتل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثالث عشر بعدما أحرز ٦٣ هدفا عام ٢٠١٢ فى ٧١ مباراة.

وجاء فى المركز الرابع عشر اللاعب فيرناندو بيريتيو عقب تسجيله ٦٢ هدفا عام ١٩٣٨ فى ٣٢ مباراة.

وفى المرتبة الخامسة عشرة اللاعب ديولا جينيفلز إثر تسجيله ٦٢ هدفا عام ١٩٣٨ فى ٣٨ مباراة.

وفى المركز السادس عشر جاء البرازيلي بيليه بأهداف بلغت ٦٢ فى عام ١٩٦١ فى ٣٨ مباراة.

وحصد اللاعب ديكسي دين المركز السابع عشر برصيد أهداف ٦٢ فى عام ١٩٢٧ فى ٤٩ مباراة.

ونال اللاعب فيرنس دياك المركز الثامن عشر عقب تسجيله ٦١ هدفا عام ١٩٤٨ فى ٣٨ مباراة.

وفى المركز التاسع عشر حل اللاعب غيرد مولر برصيد ٦١ هدفا عام ١٩٧٦ فى ٥٦ مباراة.

وجاء فى المرتبة العشرين اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب تسجيله ٦١ هدفا فى عام ٢٠١٤ فى ٦٠ مباراة.

وفى المركز الواحد والعشرين جاء اللاعب جوزيف بسكان بعدما سجل ٦٠ هدفا عام ١٩٣٩ فى ٢٤ مباراة.

وجاء فى المركز الثانى والعشرين اللاعب الأرجنتيني هيكتور سيكوتا بعدما سجل ٦٠ هدفا عام ١٩٧٥ فى ٥٧ مباراة.

وفى المرتبة الثالثة والعشرين جاء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث أحرز ٦٠ هدفا فى عام ٢٠١١ فى ٦٠ مباراة.

وجاء اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي فى المرتبة الرابعة والعشرين بعدما سجل ٦٠ هدفا فى ٦٠ مباراة عام ٢٠٢١.

وفى المركز الخامس والعشرين جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي إثر تسجيله ٦٠ هدفا فى ٦٤ مباراة عام ٢٠١١.