تطبيق قرار الوزراء.. عدم دخول الطلاب غير المطعمين جامعة عين شمس ..صور

‏‎بدأت جامعة عين شمس اليوم الاثنين 15 نوفمبر، تطبيق قرارات مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وأيضًا عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا.

وكانت قد أعلنت جامعة عين شمس برئاسة أ.د. محمود المتيني الإنتهاء من تطعيم 190 ألف من أعضاء المجتمع الجامعي باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 ، وذلك من خلال 15 نقطة مخصصة للتطعيم ومنتشرة بالأحرم والمستشفيات الجامعية والكليات المختلفة.

ومن المقرر أن يتم حظر دخول الحرم الجامعي لمن لم يتلق اللقاح سواء كان موظفا او طالبا او عضو هيئه تدريس ،على أن يتم توجيهه في مسارات محددة لأقرب نقطة تطعيم.



ويتم إثبات تلقي اللقاح من خلال شهادة الحصول على التطعيم لمن تلقوا اللقاح خارج الجامعة أو من خلال مسح QR code الموجود على شهادات التطعيم بنظام Universty Management System (UMS) لمن تلقوا التطعيم داخل جامعة عين شمس .



والتزاما بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى مقار عملهم الا بعد التأكد من الحصول على اى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعدة لذلك او تقديم شهادة فى بداية ايام اسبوع العمل بسلبية نتيجة تحليل ال PCR لم يمض على اجرائه اكثر من ٣ ايام.



وتؤكد الجامعة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف او طالب او عضو هيئه تدريس لم يتلق اللقاح إلى الحرم الجامعي، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

كما تؤكد الجامعة ضرورة التزام الطلاب بنسب الحضور المقررة باللائحة الدراسية كشرط للسماح لدخول امتحانات منتصف الفصل الدراسي.

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