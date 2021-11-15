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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتجوزت عرفي وعرضت رضيعها للبيع على فيسبوك بالجيزة

فيسبوك
فيسبوك

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط سيدة وآخر يعرضان طفل حديث الولادة للبيع مقابل مبلغ مالى عبر موقع التواصل الإجتماعى.

 فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبنى من خلال صفحتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

 بالفحص أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة تم استهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتها أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة وبرفقتهما طفل حديث الولادة.

 بمواجهتهما أقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة زواجها "عرفياً " من الثانى، وإنجابها الطفل منه وعدم رغبته فى نسب الطفل إليه، اختمرت فى ذهنها فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنى من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة فى حالة الإبقاء على الطفل.

 بمواجهة الأخير بما جاء بأقوالها أيدها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

  

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وزارة الداخلية مباحث القاهرة فيس بوك سيدة تتزوج عرفيا من محبوبها وتعرض رضيعها للبيع عبر الـ فيس بوك

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