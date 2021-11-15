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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تعقد الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الرياضة والوعي الصحي واللغة

صدى البلد

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم عقد الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الرياضة والوعي الصحي واللغة جسور بين البشر "في ضوء رؤية مصر 2030" ، والذي سوف ينظم في شهر مايو القادم لعام ٢٠٢٢م، بمدينة الغردقة.

وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوط العريضة لاستقطاب جامعات من ألمانيا، فرنسا، بولندا، ورومانيا، تشيك، إيطاليا وتكساس بأمريكا، للمشاركة في المؤتمر.

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وأضاف أنه سيتم نشر الأبحاث العلمية التي يتم قبولها بالمؤتمر في مجلات دولية ذات معامل تأثير عالي حسب التخصص، كما سيتم توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعة والجامعات المشاركة ودعوة سفراء الدول العربية والأجنبية للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر.

ومن الجدير بالذكر أنه قد حضر الاجتماع التحضيري كلاً من الدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية.

والدكتور صبري توفيق القائم بعمل عميد كلية الألسن، الدكتور بهاء مزيد وكيل كلية الألسن للدراسات العليا، والدكتور عمرو حمزة بكلية التربية الرياضية.

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