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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط لص سرق لودر من منطقة المصانع بالقطامية

أرشيفية
أرشيفية

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط سائق لقيامه بسرقة معدة ثقيلة "لودر" من أحد المواقع الإنشائية بالقاهرة.

 

  تبلغ لقسم شرطة النزهة من سائق لودر، ومقيم بمحافظة الشرقية قرر أنه عقب الانتهاء من عمله بأحد مناطق الأعمال بدائرة القسم قام بترك "لودر، بدون لوحات معدنية" قيادة وملك صاحب مكتب إستيراد وتصدير وحال عودته فى اليوم التالى إكتشف سرقته.

 

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة والاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير هروب المتهم أمكن التوصل إلى تواجد اللودر المستولى عليه بأحد مناطق الأعمال الإنشائية الكائنة بمنطقة المصانع دائرة قسم شرطة القطامية.

 

 تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق معدات، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية" تم ضبطه .

 

 واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 

 باستدعاء المجنى عليه تعرف على اللودر، واتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

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سقوط لص سرق لودر من منطقة المصانع بالقطامية قسم شرطة النزهة لودر

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