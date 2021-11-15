قبل مواجهة بوركينا فاسو.. 5 لاعبين سجلوا هاتريك بقميص منتخب الجزائر

اكتسح المنتخب الجزائري نظيره منتخب جيبوتي برباعية نظيفة على استاد القاهرة ويعزز صدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة.

سجل الأهداف: يوسف البلايلي سعيد بن رحمة، سفيان فيغولي، اسلام سليماني.

ويلتقى غدا الثلاثاء منتخب الخضر بقيادة جمال بلماضى نظيره منتخب بوركينافاسو لانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويعتبر منتخب الجزائر صاحب ‏أطول سلسلة عدم الخسارة برصيد ٣٢ مباراة بعد منتخبات :

ايطاليا 37 مباراة

اسبانيا 35 مباراة

البرازيل 35 مباراة

الارجنتين 31 مباراة

وساهم ٥ لاعبين على مدار تاريخ الخضر فى تسجيل أهداف هاتريك وهم:

تاسفاوت (الجزائر 4 - السنغال 0) فى تصفيات كأس إفريقيا 1994

بن ساولة (المغرب 1 - الجزائر 5) فى تصفيات أولمبياد 1980

كالام (الجزائر 3 - المغرب 1) فى تصفيات كأس إفريقيا 1972

لالماس (الجزائر 4 - أوغندا 0) فى كأس أمم إفريقيا 1968

حشوف (الجزائر 4 - الزائير 1) فى دورة الألعاب الإفريقية 1965

يذكر أن الدولي رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي،قاد منتخب الجزائر إلى سلسلة انتصارات فى تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

رياض محرز لاعب مؤثر دومًا فى صفوف منتخب الخضر ونجح فى تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة لمنتخب بلاده فى شباك المنافسين.

“صدى البلد” يستعرض أهداف رياض محرز نجم منتخب الجزائر خلال مشوار تصفيات المونديال:



سجل رياض محرز 10 أهداف في آخر 10 لقاءات بتصفيات كأس العالم جاء آخرها ثلاثية فى مرمى النيجر ذهابا وايابا.

كما قدم رياض محرز تمريرة هدف لزميله بغداد بونجاح فى مباراة النيجر الأخيرة بتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢

وساهم رياض محرز نجم منتخب الجزائر في 53 هدفا مع الخضر وهو رقم كبير للاعب خاض 67 مباراة بقميص منتخب بلاده على مدار مشاركاته على المستوى القاري.

وجاءت المنتخبات التى نجح رياض محرز فى التسجيل بشباكها على النحو التالي:

المكسيك

زيمبابوي

زيمبابوي

بوتسوانا

مالي

تونس

جيبوتي

النيجر