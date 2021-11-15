البابا تواضروس يكشف كواليس اجتماع بيان 3 يوليو ورده على تهديدات أهل الشر

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر كانت تغلي في أبريل 2013، وتم الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية في العباسية، مضيفا «اتصلت بفضيلة شيخ الأزهر في يونيو 2013 متسائلا عن مستقبل مصر في ظل هذا الغليان».

حوار البابا تواضروس

وأضاف البابا تواضروس الثاني، في حوار مع الإعلامي أحمد الطاهري، عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد: دعيت لاجتماع حضر فيه اشخاص اعرفهم وآخرون لم أكن اعرفهم، والرئيس عبدالفتاح السيسي أدار الاجتماع بطريقة ديمقراطية ووضح أمور لم تكن واضحة لنا، لافتا إلى أن بيان 3 يوليو هو بيان تحرير مصر، ليصبح حوار البابا تواضروس كامل على إكسترا نيوز مع أحمد الطاهري مثار اهتمام كبير على محركات البحث.

من ضمن تصريحات البابا تواضروس أنه بعد انتهاء الاجتماع والخروج بالبيان الجميع كان يحضن الآخر بكل فرحة وحب من أجل هذا الوطن.

بيان 3 يوليو

وتابع أن سوريا كانت حاضرة أمام اعيني في أحداث الإرهاب بعد 30 يونيو، لافتا إلى أنه لو حرقوا الكنائس سوف تصلي مع إخوتنا المسلمين في المساجد ولو حرقوا المساجد سوف نصلي مع اخواتنا في الشارع.

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكرسي الرسول بالإسكندرية هو الثالث على مستوى التاريخ بعد القدس وانطاكية، مضيفا أن كنيسة الإسكندرية قدمت أول بابا في التاريخ ومن بعدها روما.

وأضاف من ضمن تصريحات البابا تواضروس أن الكنيسة المصرية واحدة من أقدم كنائس العالم، متابعا أن مصر اهدت العالم نظام الرهبنة والأديرة، وأقدم أديرة في العالم موجود في مصر وادعو جميع المصريين لزيارتها لمعرفة تاريخ وحضارة بلدهم.

وخلال تصريحات البابا تواضروس أكد أن الكنيسة هي اقدم كيان شعبي على أرض مصر، لافتًا إلى أن الكنيسة تقدم دور روحي وآخر اجتماعي، والاجتماعي مهم جدًا، ومنها المدارس المسيحية وهي مفتوحة للجميع ومعروفة لدي الجميع.

وللمزيد حول حوار البابا تواضروس كامل على إكسترا نيوز مع أحمد الطاهري وحديثه عن كواليس بيان 3 يوليو وإسقاط حكم جماعة الإخوان في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 شاهد الفيديوجراف التالي: