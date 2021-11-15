الصلاة الإبراهيمية.. فضلها ومعجزاتها وأسرارها ومتى تقال

الصلاة الإبراهيمية .. أمر الله عباده المؤمنين بالصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقال في كتابه الكريم: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، ( سورة الأحزاب: الآية 56)، ويُمكن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- بعدة صيغ أفضلها الصلاة الإبراهيمية.

الصلاة الإبراهيمية.. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاتم رسل الله أمر، بأن يكون على ملة الخليل إبراهيم وهديه فقال تعالى:" ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا"، وكان نبينا هو أولى الناس بأبو الأنبياء والخليل إبراهيم فقال تعالى:" إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا".

معجزات الصلاة الإبراهيمية

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة فى عمر الإنسان ولها فضل عظيم وكثير من الناس يهملها ولا يلتفت لفضلها مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي عندما ذكر له أجعل لك صلاتى كلها قال إذا تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك بكثرة صلاتك على النبي وأفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمة التى نقولها فى التشهد.. ومن المهم ان نداوم على الصلاة على النبي.

دعاء الصلاة الإبراهيمية

“اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد"

متى تقال الصلاة الإبراهيمية

يجب الالتزام بالصيغة الإبراهيمية فقط عند الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجزء الثاني من التشهد، وأيضا يمكن قول الصيغة الإبراهيمية خارج الصلاة.

تعليم الصلاة الإبراهيمية

عرف العلماء الصلاة الإبراهيمية بأنها ألفاظ مخصوصة، تقرأ في الصلاة عند الجلسة الأخيرة، وتكون بعد قراءة التشهد الأخير وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.



وذكر العلماء صيغتين للصلاة الإبراهيمية هما: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». رواه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.



وروى البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قولوا للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».



وأوضح العلماء معنى الصلاة الإبراهيمية أن «اللهم صلّ على محمد» طلب من الله أن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله هي الثناء في الملأ الأعلى، وقيل: هي الرحمة.



وأضافوا «وعلى آل محمد» قيل: هم أهل بيته خاصة، والصحيح أنهم أتباع ملته، كما صليت على إبراهيم واضح المعنى، وعلى آل إبراهيم هم أتبعه وأنصاره، اللهم بارك على محمد طلب من الله تعالى أن يبارك على النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة هي زيادة الخير وثبوته.

فضل الصلاة الإبراهيمية

للصلاة على نبي الله إبراهيم فضائل عظيمة منها أنه عندما نصلي على النبي بصيغة الصلاة الإبراهيمية، فإن النبي قد يرد علينا السلام عندما يعرف بصلاتك عليه، وعندما نقوم بالصلاة الإبراهيمية على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقوم بإنزال عشر رحمات عليك من عنده.

والصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم قد تعطى لك شفاعة ورحمة من الرسول فى يوم القيامة، وقد تجعل الصلاة الإبراهيمية وجهك يشرق ويشع نور من قلبك قد يضئ وجهك أيضاً، إلى جانب أن كثرة الصلاة الإبراهيمية قد تجعلك تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقد تقتدي به وتمشي على خطاه ونهجه.

وأيضاً قد تشعر بأمان وسكينة دائمة لكثرة الصلاة الإبراهيمية، ولو شعرت بهذه السكينة لن تكف عن الصلاة.

الصلاة الإبراهيمية مكتوبة بالتشكيل

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

أسرار الصلاة الإبراهيمية

أولًا: يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

ثانيًا: يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

ثالثًا: يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

رابعًا: سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

خامسًا: يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.

سادسًا: تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

سابعًا: الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

ثامنًا: سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

تاسعًا: تنقذ المسلم من صفة البخل.

عاشرًا: سبب من أسباب طرح البركة.

الحادي عشر: سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.الثاني عشر: التقرّب إلى الله تعالى.

الثالث عشر: نيل المراد في الدنيا والآخرة.ا

لرابع عشر: سبب في فتح أبواب الرحمة.الخامس عشر: دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

السادس عشر: سببٌ لدفع الفقر.السابع عشر: تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

الثامن عشر: سببٌ لإحياء قلب المسلم.

التاسع عشر: التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

العشرون: لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.