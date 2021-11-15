التحالف : تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط في السعودية.

وأعلن التحالف اليوم بقيادة السعودية تنفيذ 26 عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف العربي مقتل أكثر من 140 عنصرا من الميليشيات وتدمير 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة في مأرب والبيضاء.

وأشار التحالف إلى تنفيذ 11 عملية استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وشدد التحالف العربي على دعمه عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي "خارج مناطق اتفاق ستوكهولم".

وكان التحالف قد أعلن، أمس الأحد، أن قواته نفذت 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية الإرهابية في صرواح والبيضاء والجوف اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح التحالف بقيادة السعودية أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 80 عنصرًا إرهابيًا.