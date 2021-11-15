في 24 ساعة.. "التحالف العربي" يعلن مقتل 140 إرهابيا حوثيا وتدمير 18 آلية عسكرية

التحالف يستهدف الميليشيات الحوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، عن تنفيذ 26 عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

ووفقا لشبكة "العربية"، أكد التحالف مقتل أكثر من 140 عنصرا من الميليشيات وتدمير 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة في مأرب والبيضاء.

كما أشار تحالف دعم الشرعية إلى تنفيذ 11 عملية استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وشدد التحالف العربي على دعمه عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي "خارج مناطق اتفاق ستوكهولم".

وفي سياق المتصل، استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز.

وشهد الاستقبال استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية؛ لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

وكان التحالف قد أعلن، أمس الأحد، أن قواته نفذت 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية الإرهابية في صرواح والبيضاء والجوف اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، قال تحالف دعم الشرعية إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 80 عنصرًا إرهابيًا.