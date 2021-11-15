عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير يكشف تأثير قرار وزارة التجارة إلغاء رسوم واردات خام البليت وحديد التسليح

حديد
حديد

رصد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بالقرارين رقمي 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، مؤكدا أن القرار في مجمله الهدف منه مساندة القطاع الصناعي لزيادة الإنتاج بعد تأثر القطاع الإنتاجي بموجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلى عدم توافر المنتج المحلي من خام البليت بقدر كاف لتغطية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج .

أكد غراب، في تصريحات له اليوم، أن القرار له فوائد هامة تتمثل في توفير البليت الخام لمصانع درفلة حديد التسليح حتى تستطيع الاستمرار في الإنتاج بطاقة انتاجية كبيرة، ما يزيد من فرصة العمل، إضافة إلى أنه يساهم في خفض سعر حديد التسليح خلال الأيام القادمة وتوفيره للمشروعات القومية والخاصة، ما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية إضافة إلى تنشيط سوق القطاع العقاري والمساهمة في تخفيض سعرها بنسبة ما من ناحية أخرى، إضافة إلى أنه سيعود بالنفع على الدولة عن طريق ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المحصلة من استيراد المادة الخام والتي تساهم في زيادة خزينة الدولة والدخل القومي .

txt

إلغاء الرسوم على واردات حديد التسليح والألومنيوم.. تعرف على التفاصيل

txt

مدبولي يتابع مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا- أبوطرطور

تابع غراب، أن الإحصائيات الرسمية لغرفة الصناعات المعدنية تؤكد أن مصر تنتج 4.5 مليون طن من خام حديد التسليح" البليت"، وهي لا تكفي احتياجات مصانع الدرفلة وبالتالي تلجأ إلى استيراد 3.5 مليون طن من البليت وأن قرار وزارة التجارة والصناعة يساهم في توفيره للمصانع لتعمل بكامل طاقتها وبالتالي يساهم في زيادة إنتاج حديد التسليح وتوفيره للسوق المحلي، إضافة إلى زيادة المنتجات المحلية كالصناعات التكميلية التي يدخل فيها الحديد والألومنيوم، موضحا أن إنتاج مصر من حديد التسليح بلغ 7.9 مليون طن وفقا للاحصائيات .

وأوضح، أنه رغم نظر بعض المصنعين أن سماح القرار باستيراد حديد التسليح نفسه سيؤثر على الأسواق المحلية ويسبب إغراقا للسوق بواردات الحديد، إلا أننا نرى أن هذا لن يحدث لأن هناك قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذي تم تعديله برقم 83 لسنة 2020 وبدأ تطبيقه في يونيو 2020، جاء من ضمن بنوده فرض رسوم على كافة أنواع الحديد فى الفصل "72" من التعريفة الجمركية المنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، موضحا أن هذا يقلل من استيراد حديد التسليح المنتج نهائيا وبالتالي لن يسبب إغراقا للأسواق أو ضررا للصناعة المحلية .

الحديد الخام عضو غرفة الصناعات المعدنية مال واعمال اخبار مصر وزارة الصناعة والتجارة حديد البليت

موضوعات متعلقة

برلماني يزف بشرى بشأن أسعار الحديد والأسمنت

ترشيحاتنا

تحالف خماسي لإنقاذ آلاف العمال من البطالة.. تويوتا وسوبارو ومازدا في شراكة جديدة

موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية

كورونا بالدول العربية: تباين في الإصابات.. والبحرين تستمر في عدم تسجيل وفيات

مجاعات وحرب أهلية.. بيان هام من "الأمم المتحدة" بشأن إثيوبيا

كيف تكون أستاذا ناجحا؟.. رئيس جامعة الأزهر : التدريس مهنة الرسل والأنبياء

ست ولا راجل.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحسم الجدل حول لاعبة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

خلال اعتماد السفير الجديد.. أمير قطر يوجه رسالة للرئيس السيسي

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

دعاء قضاء الدين بعد صلاة المغرب.. 15 كلمة تسد ديونك وتغنيك من الفقر

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

بالأسماء.. تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل |فيديو

شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 10 أيام.. كيف نجح الانتربول في ضبط قاتل صديقته الاسترالية وحرق جثتها بحلوان؟

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

فيديو

بنصوم ونصلي ونحتفل بمولد النبي.. نجوم أقباط هاجموا زكريا بطرس

حجاب للجنسين| شركة أزياء شهيرة تصمم غطاء رأس للنساء والرجال ..ما القصة؟

يقتل ويسرق ويقول محصلش.. رجاء حسين تشن هجوما على محمد رمضان

القوات المسلحة تبدأ في الترويج لمعرض إيديكس للسلاح قبل أيام من انطلاقه

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ