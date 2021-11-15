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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمال القليوبي: مصر الأولى أفريقيا في إنتاج الغاز وجاهزة لإعادة تصنيعه..فيديو

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيا في  إنتاج الغاز الطبيعي.


وأوضح "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة “صدى البلد”، أن مستوى تقييم ملف الطاقة المصري عالميا ارتفع بسبب النجاحات المحققة في ملف الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن مصر عززت استخدامها من الغاز لتقليل التلوث البيئي.

الملا: مصر من أهم الدول عالميا فى تصدير الغاز الطبيعي المسال

توصيل الغاز الطبيعي حلم سكان أحد عقارات شارع أحمد حسن في مدينة نصر


وأشاد بجهود الدولة في توفير الغاز الطبيعي للمنازل، فضلا عن استخدامه كوقود للسيارات، لافتا إلى أن الجهود ساهمت في تخفيض فاتورة استيراد السلع الوقودية من 1.3 مليار دولار إلى 720 مليون دولار شهريا. 


وأكد أن الدولة تعمل على توصيل الغاز الطبيعي لمليون و200 وحدة سكنية إضافية سنويا، مشددا على قدرة الدولة على استخدام الغاز بالسوق المصري أو إسالته.


وأضاف «مصر لم تكن تصدر الغاز الطبيعي منذ عام 2006، لكن مؤخرا تم عقد اتفاقيات، بينها اتفاق مع الجانب اليوناني»، لافتا إلى أن الدولة ستفتح أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط في العلمين.
 

واختتم «مصر جاهزة لعملية إعادة التصنيع، واستخدام إمكانيات القيمة المضافة المتاحة».

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