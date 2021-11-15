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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ختام مهرجان الموسيقى العربية.. وزيرة الثقافة تسلم جوائز رتيبة الحفني في الغناء

مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية

أقيم اليوم حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية، وقامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا وجيهان مرسي مديرة المهرجان بتسليم جوائز رتيبة الحفني في الغناء العربي.

وجاءت الجوائز كالتالي

جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء قد ضمت  4 فروع هى ( المسابقة الكبري للأغنية الجديدة ) ، ( مسابقة الارتجال علي آلات التخت الشرقي ) ، ( مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة ) وجاءت نتائجها كالتالى :

أولا : 
الجائزة الكبرى ( الأغنية الجديدة ) وقيمتها (١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف جنية صافي ) وفازت بها أغنية ( بكرة ) كلمات الشاعر محمود اسماعيل محمود محمد شفيق ٣٨ سنة من محافظة الجيزة ، الحان وتوزيع وغناء الفنان محمد عيسي ابراهيم الشيخ ٢٨ سنة من محافظة الغربية. 

مهرجان الموسيقى العربية 

ثانيا : 
جائزة الإرتجال علي آلات التخت الشرقي وقيمتها (٦٠٠٠٠ ستون ألف جنيه صافي ) وفاز بها 
- عازف العود ناجي محمد محمد مسعود. 
- عازف الكمان فارس صقر.
- عازف القانون أحمد قمري .
- عازف التشيللو نور عبد الشافي.
- عازف الناي جون سامي .
- عازف الإيقاع : ماجد الصواف.
وقد أوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقيمتها (٥٠٠٠ خمسة آلاف جنية صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز عازف العود يوسف مصطفي محمد فرج

ثالثا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب

• فاز بالمركز الأول أحمد حسن سعد ٢٥ سنة محافظة القاهرة وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠خمسة وثلاثون ألف جنية صافي)

• وفاز بالمركز الثاني : مصطفي محمود محمد ٢٤ سنة محافظة الأقصر وقيمته (٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف جنيه صافي )

• وذهب المركز الثالث ل عبدالله محمد لبيب ٢٣سنة محافظة القاهرة وقيمة جائزته (٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنيه صافي )

. وقد أوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠خمسة آلاف صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ٢١سنة محافظة القاهرة. 

مهرجان الموسيقى العربية 

رابعا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة شباب
- فاز بالمركز الأول ابراهيم محمد ابراهيم وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف جنيه صافى

- ونال المركز الثاني رحمة ممدوح محمد بيومي ١٩ سنة من محافظة القاهرة وقيمتها ( ٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف جنيه صافي ).

- ونال المركز الثالث : عز الدين سامح سيد ١٧ سنة من محافظة القاهرة وقيمتها (٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف جنيه صافي ).

وقد أوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقدرها (٥٠٠٠خمسة آلاف جنية صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق أبو القاسم أحمد محمد ٢٠ سنة من محافظة أسوان.

خامسا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال
نال المركز الأول مصطفى ناصر فتحي ناصر ١٣ سنة من القاهرة وقيمتها ( ٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنيه صافي ).

وحصل على المركز الثاني محمد أسامة أحمد عبد القادر ١١ سنة من القاهرة وقيمتها (٢٠٠٠٠عشرون ألف جنيه صافي ).

وذهب المركز الثالث الى حور صلاح سالم عبد المجيد ١٥ سنة من محافظة الدقهلية وقيمتها ( ١٥٠٠٠خمسةعشر ألف جنيه صافي ). 

وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30 فى ختام الفعاليات

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وقد أوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠ خمسة آلاف جنية صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابقة أمل أحمد السيد محمد ١٤ سنة محافظة القاهرة

سادسا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة أطفال 

فاز بالمركز الأول ستيفن روماني رؤوف ١٢سنة من محافظة القاهرة وقدرها (٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنيه صافي ).
ونال المركز الثاني هند أنور عبد العزيز عطا الله ١٢ سنة من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها (٢٠٠٠٠عشرون ألف جنيه صافي).

وذهب المركز الثالث الى رقية أحمد حمدي الشرقاوي ٩ سنوات من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها ( ١٥٠٠٠خمسة عشر ألف جنيه صافي ).

مهرجان الموسيقى العربية إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مجدي صابر رئيس دار الأوبرا

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