مهرجان الموسيقى العربية.. الجمهور يرقص مع صابر الرباعي على برشا برشا

بدأ المطرب صابر الرباعي حفله على مسرح النافورة في دار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، بأغنية: ببساطة، وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وبعدها قدم عددا من أغانيه الشهيرة بجانب اغاني التراث منها": ياعسل، جرحي ماشفي، اتحدى العالم، عمري الجديد، ماتخافش مني، على نا، سيدي منصور، عز الحبايب، ميدلي ذكرى".

وقال صابر الرباعي في كلمته ":بحبكم برشا برشا"، ووصف الجمهور المصري بالجمهور الذواق وأنه سعيد بجو الألفة والدفء الذي يشعر به خلال الحفل.



وأشعل صابر الرباعي المسرح في اغنية برشا برشا حيث وقف الجمهور ورقص معه على الاغنية، وبعدها غنى أغنية خاصة باللغة الفرنسية، وسط تفاعل كبير من الجمهور المصري والعربي، في حضور وزيرة الثقافة ووزير التربية والتعليم.

جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى

تسلم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء والتى صاحبت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 وذلك فى الثامنة مساء الاثنين 15 نوفمبر على مسرح النافورة .

وعقب ذلك، تُحيى النجمة ماجدة الرومى حفلاً بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى يتضمن مختارات من أعمالها الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية عريضة فى كافة انحاء الوطن العرب.

وفى السابعة مساء يقدم أوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يتضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية القديمة والمعاصرة.

فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.

بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة ثم تم تكريم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقار محمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الأمين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .