وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30 فى ختام الفعاليات

تسلم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء والتى صاحبت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 وذلك فى الثامنة مساء الاثنين 15 نوفمبر على مسرح النافورة .
ثم تحيى النجمة ماجدة الرومى حفلاً بمصاحبة اوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى يتضمن مختارات من اعمالها الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية عريضة فى كافة انحاء الوطن العربى .
وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم اوركسترا الانامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم حفلا يتضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية والغنائية القديمة والمعاصرة.