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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جامعة طنطا: تطبيق قرار منع دخول غير الملقحين بكل حزم

صدى البلد

علق الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، على بدء تنفيذ قرار منع دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للجامعات، قائلًا: "اليوم الأول لتطبيق القرار مر بتطبيق القرار بكل حزم، حيث أن معايير الدخول هي أنه لابد من حصول الطالب أو أعضاء هيئة التدريس على جرعة واحدة أو جرعتين أو لديه شهادة بي سي أر، أو يحمل شهادة طبية موثقة من إدارة المستشفيات الجامعية بأن لدية مرض أو شيء يمنعه من التطعيم، أو في حالة بعض الموظفات في حالة حمل أو حالات أخرى تمنعها من الحصول على التطعيم.

وأضاف "زكي" في مداخلة لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "TeN" اليوم الاثنين، أنه لا يزال هناك نسبة من الطلاب غير مطعمين منتظرين لآخر لحظة، قائلًا: "بعض لطلاب لديهم مفهوم يتداولوه وهو غير صحيحة بأن تلقي اللقاح حرية شخصية، ولكن لابد أن يتفهموا أن الحرية الشخصية تتوقف عند إيذاء الغير، فأنه طالما ارتضى الشخص أن يكون وسط مجتمع تعليمي أو موظفين ومحتك بآخرين في مكان مغلق أو أي مؤسسة تعليمية لابد أنك يتفهم أنه قد يؤذي غيره في حالة عدم حصوله على التطعيم".
وتابع: "أنا شخصيًا بقوم بالمحاولة مع الطلاب، وبقولهم لو مش خايف على نفسك وشايف أنك قوي ولديك مناعة فأنه يجب الخوف على أسرتك أو والدك ووالدتك الذين قد يكون لديهم أمراض مزمنة وإصابتهم بالفيروس في سن كبير قد يؤثر بشكل مدمر على بعض الناس وقد يؤدي للوفاة".

وأردف، رئيس جامعة طنطا: "بنحاول بالإقناع والمناقشة والغالبية العظمى من الطلاب"، مؤكدًا أن نسبة حصول أعضاء هيئة التدريس والموظفين على اللقاح تقريبًا 100 % وتم منع عدد قليل من الطلاب من الدخول للجامعة، قائلًا: "الجامعة بدأتا التطعيم من بدري وبقالنا فترة طويلة بنطعم الطلاب من شهور، وفي ناس بيبقى مسجلين كعدد وهم غير موجودين فلدينا أكثر من 70 % مطعمين والـ 30 % الباقيين مش لاقينهم".

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