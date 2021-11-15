محمد صلاح وأوباميانج.. قمة هدافي البريميرليج في مباراة مصر والجابون

يستعد المنتخب المصري لمواجهة الجابون، غدًا الثلاثاء، في ختام المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

المباراة بمثابة “ تحصيل حاصل" فالفراعنة حجزوا مقعدهم في الدور المقبل، أما المنتخب الجابوني فودع التصفيات رغم أدائه الجيد أمام المنتخب الليبي، لكن المباراة ستأخذ طابعًا مميزًا، ألا وهو المواجهة بين لاعبين من كبار لاعبي البريميرليج، محمد صلاح قائد المنتخب المصري، وإيمريك بيير أوباميانج قائد الجابون.

المواجهة ستشهد أيضًا مواجهة بين أوباميانج وصديقه محمد النني، وإن لم تتأكد مشاركته من عدمها، فمن الممكن أن يفضل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، إراحة النني لتفادي احتمالية حصوله على بطاقة صفراء ستجعله يغيب عن مباراة الذهاب للمنتخب في المرحلة الثالثة والمؤهلة للمونديال.

إذًا هي مباراة ستجمع بين الثنائي الذي تقاسم الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019 - إضافة لساديو ماني- فصلاح وأوباميانج سيخوضان صراعًا قويًا في مباراة الغد بكل تأكيد.

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا أرقام الثنائي في البريميرليج وفي المواجهات التي جمعتهما.

واجه محمد صلاح فريق ارسنال أثناء تواجد أوباميانج في الفريق في 9 مباريات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 3 أخرى، محققًا الانتصار في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراتين.

أوباميانج واجه فريق ليفربول أثناء تواجد محمد صلاح بالفريق في 7 مباريات، ونجح في تسجيل هدف وحيد ولم يصنع أي هدف، محققًا الانتصار في مباراتين، والتعادل في مباراة، والخسارة في 4 مباريات.

في الدوري الإنجليزي، لعب محمد صلاح 143 مباراة، مسجلًا 86 هدفًا، إضافة لصناعته 36 أخرى.

في الدوري الإنجليزي لعب أوباميانج 124 مباراة، مسجلًا 68 هدفًا، إضافة لصناعته 16 أخرى.

وتحدث الكابتن طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، في ندوة نظمها موقع “ صدى البلد” عن الصراع المنتظر بين صلاح وأوباميانج في مباراة الغد.