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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حالة نادرة جدا.. شاهد امرأة تلد 3 توائم متطابقة| صور

3 توائم متطابقة
3 توائم متطابقة

في حالة نادرة لا تظهر إلا بين كل 200 مليون شخص، وضعت امرأة في بريطانيا 3 توائم متطابقة، بعد اعتقادها طوال فترة الحمل أنها على وشك إنجاب طفل واحد.

 

كان أليكس وإيمي ليندسي من بريطانيا يتوقعان إنجاب طفل واحد فقط، لكن الثنائي تفاجأ عند الولادة بـ 3 توائم متطابقة.

 

يمتلك الزوجان طفلان آخران لكنهما تلقيا "صدمة هائلة" عندما رأيا 3 توائم متطابقة في الأشعة قبل الولادة.

 

على الرغم من اختلاف التقديرات، فإن احتمالات وجود ثلاثة توائم متطابقة تتراوح بين حالة من بين 60.000 إلى حالة من كل 200 مليون، مما يعني أن الزوجين كانا محظوظين للغاية.


كانت الأم البريطانية سعيدة للغاية، على الرغم من أنه كان حملًا شديد الخطورة، فمن المعروف أن هناك خطر عند إنجاب ثلاثة توائم، لكنهم جميعًا يتمتعون بصحة جيدة ووزن جيد.

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