مفيش جديد.. حسين السيد: الشرط الجزائي هو الأزمة في التجديد لـ بن شرقي

قال حسين السيد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن أزمة تجديد أشرف بن شرقي ليس بها أى جديد خلال الفترة الحالية.

وقال حسين السيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مفيش جديد بشأن أشرف بن شرقي".

وأضاف:" أزمة بن شرقي تتلخص فى الشرط الجزائي ونتمنى حل ذلك خلال الفترة المقبلة".

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل

أكد تقرير مغربي، أن أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك قرر الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري 2021 - 2022.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن أشرف بن شرقي قرر الرحيل عن نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري حيث من المرجح أن ينتقل الأسد المغربي، إلى أحد الدوريات الخليجية.

وأكد الموقع المغربي، أن الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اقتراب الأسد المغربي من الانضمام إلى الأهلي، غير صحيحة.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، وتشهد الفترة الأخيرة خلافا بين اللاعب ومسؤولي النادي على وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل بعد الموسم الأول.

حقيقة عرض بن شرقي للبيع

في سياق متصل، نفى مسؤولو نادي الزمالك ما تردد حول وجود اتجاه لدى الإدارة لبيع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في يناير المقبل في حال عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأكد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول تفكير النادي في بيع بن شرقي في يناير المقبل في حال عدم حسم ملف تجديد عقده.