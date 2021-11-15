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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة: فرجاني ساسي رفض التنازل عن قضيته ضد الزمالك

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

وجه التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، صدمة لجماهير القلعة البيضاء قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز .

كشف محمد شبانة عبر برنامجة " بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية " etc" : رفض التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي التنازل عن قضيته ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.


وأضاف أن فرجاني لازال على تواصل مع بعض لاعبي الزمالك حتى الآن رغم رحيله عن الفريق وأكد لهم أنه لن يتنازل عن قضيته ضد النادي ويتمسك بالحصول على مستحقاته المتأخرة التي تقترب من مليون دولار.

وتابع: فرجاني أكد للاعبي الزمالك أن تلك المستحقات خاصة بالـ3 مواسم التي لعب فيها للنادي ويرفض تمامًا التنازل عنها.

فرجاني ساسي الدحيل القطري الزمالك الدوري الممتاز الاتحاد الدولي لكرة القدم

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