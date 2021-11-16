الشيطان له ذرية.. المشرف على الرواق الأزهري: الإنسان لا يتزوج من الجن..فيديو

قال عبد المنعم فؤاد المشرف على الرواق الأزهري ، إن الجن موجود والإيمان به واجب لكن لا يستطيع احد أن يجعل ينسب الأمور التي يتعرض لها الإنسان إلي الجن ويترك الأسباب الحقيقة لهذه الأشياء .

وأضاف عبد المنعم فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، إن الاستسلام لهه الأمور ينشر الزعر والاعتقادات العجيبة والغريبة في المجتمع ، لافتا إلي أن الجن في نص "القرآن الكريم " له حدود معينة ولا يمكنه أن يقترب من العبد المخلص " إلا عبادك منهم المخلصين " .

وأوضح عبد المنعم فؤاد ، أن اقصي شيء يمكن أن يفعله الجن للإنسان هو الوسوسة ، مؤكدا أن الجن لا يستطيع أن يخرج عن قانونه لأنه اذا خرج عن شكلة وتمثل في أي صورة " قطة مثلا فأن هذه الصورة ستتحكم فيه وبالتالي يسهل قتلة وبالتالي الجن يخاف أن يخرج عن قانونه وهو شيء غير مادي .

تابع أن الجن يمكن أن يتم تسخيره في أمور مؤكدا أن الجن لا يستطيع أن يتزوج إلا من الجن والأنسان لا يستطيع أن يتزوج من الجن والشيطان له ذرية ، لافتا إلي أن الجن لا يستطيع أن يقترب من شيء مغلق .