وكالة ناسا تعلق على التجربة الصاروخية الروسية وتأثيرها على الفضاء

أعربت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الثلاثاء، عن غضبها الشديد إزاء التجربة الصاروخية الروسية التي تسببت في سحابة فضائية من الشظايا.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن التجربة الروسية لاختبار صاروخ مضاد للأقمار الصناعية كانت مدمرة وأسفرت عن 1500 قطعة من الحطام في الفضاء.

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، روسيا بتنفيذ هجمات صاروخية مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء، ضد أحد الأقمار الأمريكية ما تسبب في وجود حطام.

واعتبرت واشنطن أن هذه الخطوة تمثل تهديدا لمصالح كل دول العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "نفذت روسيا اختبارا لتدمير قمر صناعي. الاختبار خلف أكثر من 1500 قطعة من الحطام المداري ومئات الآلاف من قطع الحطام المداري الأصغر التي تهدد مصالح كل الدول".

وتابع: "هذا الاختبار سيزيد بشكل واضح من خطورة وصول رواد الفضاء إلى المحطة الدولية، بجانب أنشطة الرحلات الفضائية البشرية الأخرى".