حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والصيدليات في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بضرورة مواصلة حملات الرقابة على الأسواق و محلات الجزارة والمصانع والمنشآت التجارية والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لأي مخالفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الصدد شن حي غرب الإسكندرية حملة مكبرة تضمنت المرور على المحلات والمنشآت التجارية لإستعادة الإنضباط ، وردع المخالفين ، كما تضمنت الحملة قيام ممثلي الجهات المعنية بالتفتيش على مدى الإلتزام بالاجراءات الاحترازية ، ووجود حاويات لجمع النفايات امام كل محل ، وإتباع الاشتراطات الصحية والبيئية ، وحيازة شهادات صحية.

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وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية من المخالفين، وغلق منشأتين، وتحرير 50 محضر منها 8 محاضر رصد بيئي، 10 أمن صناعي، 10 صحة، 5 صيدلة، 8 تموين، 9 شئون بيئة، والتحفظ على 24 حالة إشغال متنوع، كما تم تحرير محاضر لسوء بيئة العمل ، وإنذارات لتوفيق الأوضاع البيئية ، فضلا عن سحب عينات مواد غذائية لفحصها من قِبل مراقبة الأغذية ، والتفتيش على الصيدليات .

شارك في الحملة المختصين بحي غرب الإسكندرية بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، والتفتيش الصيدلي ، الطب البيطري ، التموين ، الأمن الصناعي ، مراقبة الأغذية ، الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك، مكتب العمل ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها .