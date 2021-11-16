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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والصيدليات في الإسكندرية

حملات مكبرة غرب الإسكندرية
حملات مكبرة غرب الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بضرورة مواصلة حملات الرقابة على الأسواق و محلات الجزارة والمصانع والمنشآت التجارية والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لأي مخالفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

وفى هذا الصدد شن حي غرب الإسكندرية حملة مكبرة تضمنت المرور على المحلات والمنشآت التجارية لإستعادة الإنضباط  ، وردع المخالفين ، كما تضمنت الحملة قيام ممثلي الجهات المعنية بالتفتيش على مدى الإلتزام بالاجراءات الاحترازية ، ووجود حاويات لجمع النفايات امام كل محل ، وإتباع الاشتراطات الصحية والبيئية ، وحيازة شهادات صحية.

 

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وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية من المخالفين، وغلق منشأتين، وتحرير 50 محضر منها 8 محاضر رصد بيئي، 10 أمن صناعي، 10 صحة، 5  صيدلة، 8  تموين، 9 شئون بيئة، والتحفظ على 24 حالة إشغال متنوع، كما تم تحرير محاضر لسوء بيئة العمل ، وإنذارات لتوفيق الأوضاع  البيئية ، فضلا عن سحب عينات مواد غذائية لفحصها من قِبل مراقبة الأغذية ، والتفتيش على الصيدليات .

 

شارك في الحملة المختصين بحي غرب الإسكندرية بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، والتفتيش الصيدلي ، الطب البيطري ، التموين ، الأمن الصناعي  ، مراقبة الأغذية ، الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك، مكتب العمل  ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها .

الاسكندرية حماية المستهلك الإجراءات الاحترازية محافظة الاسكندرية كورونا المستجد رؤساء الاحياء

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