إحالة أوراق متهمين للمفتي لقتلهما سائق والسجن من 3 الي 10 سنوات لآخرين بالمنيا

قررت محكمة جنايات المنيا الثلاثاء، إحالة كلا أوراق من رمضان. ر. م 21 سنة عامل وكريم. ع. م 21 سنة، مقيمان شرق المحطة بمدينة بني مزار، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي لاتهامها بقتل عبدالرحمن. س. م سائق توك توك، وقاما بإلقاء جثمانه في نهر النيل، بحجة المداعبة وبقصد سرقة التوك توك، ملك والد المجني عليه، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا.

وحددت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار حسن على حسن، والمستشارين محمد عبدالحميد قطب، وشريف حسني، وبحضور احمد مسعد، وكيل النيابة، وأمانة سر على حسن، وعلي محمود، احمد سمير، جلسة دور ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

كما عاقبة هيئة المحكمه في القضية رقم 11589 لسنة 2021، جنايات بني مزار، والمقيدة برقم 387 لسنة 2021 ،شمال المنيا، والمتهم فيها، كلا من المتهم الثالث حسام. س. ح 20 سنة بالسجن المشدد 10 سنوات، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية، والمتهم الرابع رضا. ع. ا 17 سنة، وشهرته وبراءة المتهم الخامس احمد. م. ع 18 سنة.