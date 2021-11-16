بعد إنتهاء زيارته لمعرض دبي للطيران.. وزير الإنتاج الحربي يعود إلى أرض الوطن

عاد اليوم إلى أرض الوطن المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، بعد إنتهاء زيارته لمعرض "دبي للطيران 2021" ، والمقام خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمطار آل مكتوم الدولي في إمارة دبي.

وأشاد وزير الإنتاج الحربي ، بتنظيم المعرض وعمق العلاقات (المصرية-الإماراتية)، كما أشاد بما اطلع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معرباً عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات.

كما وزير الإنتاج الحربي، خلال مشاركته في فعاليات المعرض بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته فى مصر في الفترة من 29/11 حتى 2/12/2021.

خلال مشاركته في فعاليات المعرض بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته فى مصر في الفترة من 29/11 حتى 2/12/2021.