أمسية نقدية في "ضي" عن تجربة الفنان التشكيلي زعيم أحمد

ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري “ضي” فى السابعة مساء السبت ٢٠ نوفمبر، ندوة نقدية حول تجربة الفنان التشكيلي زعيم أحمد، علي هامش معرضه المقام حاليا في جاليري ضي المهندسين.

ويقدم الفنانون والنقاد خلال الأمسية قراءات نقدية حول تجربة زعيم أحمد.

ويشارك في الأمسية الفنان والشاعر أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، والفنان السعودي الدكتور فؤاد مغربل والفنان طارق الكومي والفنان والناقد الدكتور سامي البلشي والناقد هشام قنديل، ويدير الحوار الشاعر محمد حربي المشرف العام علي منتدي عفيفي مطر بجاليري ضي.