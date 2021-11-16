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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أطعمة صحية يمكن أن تكون مضرة عند الإفراط في تناولها

القلب
القلب

أطعمة عديدة  قد تتحول من أطعمة صحية إلى أطعمة تؤذى صحتك  وتسبب خطر الإصابة بأمراض القلب. .إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد

1. الموز


تناول الكثير من الموز يمكن أن يسبب تسوس الأسنان . تمامًا مثل السكر ، يمكن أن تنتج هذه الفاكهة بكتيريا ضارة بالأسنان تؤذي مينا الأسنان. لكن الخبر السار هو أن كمية السكر في الموز أقل تركيزًا. قد تصاب أيضًا بالصداع لأن الموز الناضج يحتوي على نسبة عالية من  التيرامين والذي يمكن أن يكون  محفزًا للصداع النصفي .

 

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2  .الشوفان


إذا كنت تفرط في تناول الشوفان ، فمن المحتمل أن تواجه مشاكل في الانتفاخ وحركة الأمعاء. و  الدراسة أظهرت أن أعراض الإمساك يمكن أن تخفض بشكل كبير عن طريق خفض كمية من الألياف الغذائية.

 علاوة على ذلك ، فإن تناول الكثير من الشوفان يحد من امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك. علاوة على ذلك ، فإن الكثير من الشوفان يسبب زيادة الوزن ، خاصة إذا أضفت الكثير من الإضافات.
 

3. الجبن

 

تعرضك أجزاء كبيرة من الجبن لخطر الإصابة بأمراض القلب. هذا النوع من الطعام غني بالدهون المشبعة المعروفة بأنها تسبب أمراض القلب التاجية . 

غالبًا ما يسبب الجبن أيضًا حرقة في المعدة بسبب هرمون يسمى كوليسيستوكينين ، والذي يتم إطلاقه أثناء تناول الطعام.

4. الأرز


على الرغم من أن الأرز لذيذ ، إلا أنه يحتوي في الواقع على عدد قليل جدًا من الفيتامينات. إذا كنت تأكل الكثير من الأرز ، فإنك تحرم نفسك من جميع الفيتامينات الأخرى. كما أنه يجعل مستويات الأنسولين أعلى  . 

5. البروكلي
 

يحتوي البروكلي على مادة الثيوسيانات التي تؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية. نتيجة لذلك ، قد تعاني من تساقط الشعر وانتفاخ الوجه وعواقب أخرى. يمكن أن يتسبب البروكلي أيضًا في  انسداد الأنف ، مثل الطفح الجلدي أو الحكة ومن الأفضل تجنب تناول أكثر من 4  أكواب في اليوم.

أطعمة أطعمة صحية القلب الموز السكر

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